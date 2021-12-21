



Председатель Даниловского районного суда Волгоградской области Сергей Семернин скоропостижно скончался на 57-ом году жизни. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском областном суде, в этой должности он проработал около пяти лет.

Сергей Семернин после окончания юридического вуза поступил на службу в органы внутренних дел и прошёл путь от рядового сотрудника до старшего дознавателя ОВД Даниловского района.

С апреля 2000 года Сергей Валентинович работал в Даниловском районном суде Волгоградской области, получая опыт работы на различных должностях в аппарате суда. В июне 2008 года Указом Президента РФ был назначен судьёй Даниловского районного суда Волгоградской области, а в октябре 2012 года – заместителем председателя Фроловского городского суда Волгоградской области.

В декабре 2016 года Сергей Валентинович вновь вернулся на свою малую родину, но уже в должности председателя Даниловского районного суда, в 2020 году был избран в состав Совета судей Волгоградской области. В ноябре 2021 года за многолетний добросовестный труд был награждён грамотой Совета судей Российской Федерации.

Руководство Волгоградского областного суда, Совет судей Волгоградской области, судьи и сотрудники аппарата выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Валентиновича.



