Общество 21.12.2021 16:27
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21.12.2021 16:27
Председатель Даниловского районного суда Волгоградской области Сергей Семернин скоропостижно скончался на 57-ом году жизни. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском областном суде, в этой должности он проработал около пяти лет.
Сергей Семернин после окончания юридического вуза поступил на службу в органы внутренних дел и прошёл путь от рядового сотрудника до старшего дознавателя ОВД Даниловского района.
С апреля 2000 года Сергей Валентинович работал в Даниловском районном суде Волгоградской области, получая опыт работы на различных должностях в аппарате суда. В июне 2008 года Указом Президента РФ был назначен судьёй Даниловского районного суда Волгоградской области, а в октябре 2012 года – заместителем председателя Фроловского городского суда Волгоградской области.
В декабре 2016 года Сергей Валентинович вновь вернулся на свою малую родину, но уже в должности председателя Даниловского районного суда, в 2020 году был избран в состав Совета судей Волгоградской области. В ноябре 2021 года за многолетний добросовестный труд был награждён грамотой Совета судей Российской Федерации.
Руководство Волгоградского областного суда, Совет судей Волгоградской области, судьи и сотрудники аппарата выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Валентиновича.
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