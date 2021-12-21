В Волгоградской области задержали банду обнальщиков

Расследования 21.12.2021 15:55
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21.12.2021 15:55
Сотрудники полиции задержали подпольных банкиров, которые с помощью банковских махинаций занимались обналичиванием и переводом денежных средств от коммерческих организаций в Волжском. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель пресс-центра МВД России Ирина Волк, в незаконном обороте злоумышленников находилось более 300 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке росгвардейцев задержали главаря группировки и шестерых его сообщников, подозреваемых в банковских махинациях. По предварительной информации, соучастники банды создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. За все время злоумышленникам на незаконной деятельности удалось заработать около 19 миллионов рублей.
В квартирах и офисах сотрудниками полиции проведено 14 обысков, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику, 26 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы.
Следователями управления УМВД России по городу Волжского возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. На данный момент один фигурант дела находится под домашним арестом, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Пятерых предупредили об обязательной явке на допросы.
Фото и видео МВД России
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