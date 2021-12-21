



«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входят в группу банка «Открытие») определили перечень финансовых инструментов, которые принесли наибольшую доходность клиентам с начала 2021 года. Среди инвестиционных идей по российским акциям суперприбыльным оказалось вложение в акции ГК «Самолет», среди иностранных – акции компаний технологического сектора. Также в сентябре были погашены биржевые инвестиционные облигации банка «Открытие» с выплатой купона в размере 30%. Успешные результаты показали продукты доверительного управления и коллективного инвестирования – открытые паевые фонды сохранили лидирующие места по доходности, а сразу несколько стратегий доверительного управления были досрочно прекращены в связи с достижением целевых показателей.

Инвестиционные идеи «Открытие Инвестиции» по российском рынку акций принесли отличную прибыль клиентам. Некоторые показали по-настоящему выдающиеся результаты: среди них акции ГК «Самолет» (одним из со-организаторов IPO которой в 2020 году выступил «Открытие Брокер»), акции «Русала», «Русагро», «Газпрома». Доходность вложений в эти акции с начала года по конец ноября с учетом дивидендов составила соответственно 363% по ГК «Самолет», 97% – «Русал», 72% – «Русагро» и 50% – «Газпром». Некоторые российские акции показали доходность, сопоставимую с доходностью индекса «Московской биржи»: среди них акции «Сбербанка», МТС, ВТБ и др.

Для инвесторов в зарубежные рынки акций, преимущественно рынок акций США, наиболее успешной стратегией стали вложения в акции компаний технологического сектора с концентрацией инвестиционного портфеля вокруг больших технологических конгломератов, таких как Alphabet, Microsoft, Apple. Акции циклических секторов экономики, промышленности, финансов и производителей сырья, хотя и показывали неплохую доходность в течение года, частично растеряли ее с приходом новой волны заболеваемости COVID-19 в северном полушарии. Доходность инвестиций с начала года по конец ноября с учетом дивидендов составила: по акциям Alphabet – 63%, Microsoft – 49%, Apple – 24%.

В уходящем году также были погашены биржевые инвестиционные облигации банка «Открытие» БО-ИО02. По итогам погашения держатели получили купонный доход в размере 30%. Эти облигации размещались 27 сентября 2019 года сроком на два года. Бумаги подразумевали полную защиту капитала на момент погашения. В качестве базового актива выступили акции технологичных компаний сектора 5G. 25 ноября 2021 года было проведено еще одно размещение биржевых инвестиционных облигаций «Гонконг – Недооцененный потенциал» с инвестиционной идеей на участие в индексе Hang Seng, с полной защитой капитала сроком на три года. Выпуск был доступен квалифицированным инвесторам и неквалифицированным через тестирование.

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»):

«Сильной стороной бренда «Открытие Инвестиции» традиционно остается экспертиза рынков. Это касается как высококвалифицированной аналитической команды, так и удобного интерфейса по нашим рекомендациям через мобильное приложение. В 2022 году работа в этом направлении будет продолжена – планируем увеличить не только глубину покрытия рынков, в частности иностранных, но и улучшить качество доступа к зарубежным биржам».

Группа «Открытие» в 2021 году показала высокие результаты и в части доходности продуктов доверительного управления. По данным портала Investfunds, открытые паевые инвестиционные фонды по состоянию на 30 ноября 2021 года занимают лидирующие позиции по доходности среди всех фондов нашей страны.

· ОПИФ «Открытие – Валютный сбалансированный» занимает 1-е место среди всех смешанных фондов за три года с доходностью 103,44%. Фонд был отмечен профессиональным сообществом и получил в этом году премию Investfunds Awards 2021 как лучший ПИФ смешанных инвестиций.

· ОПИФ «Открытие – Валютные акции» входит в пятерку лидеров по доходности за 3 года среди фондов иностранных активов объёмом более 1 млрд рублей с результатом 102,20%.

· Наиболее быстрорастущий с начала года ОПИФ «Открытие – Акции» занимает 2-е место по доходности за 3 года среди фондов российских акций широкого рынка с активами более 5 млрд рублей с показателем 82,68%.

Также высокую эффективность продемонстрировали сразу несколько инвестиционных идей в рамках стратегии доверительного управления «Структурированная». Так, стратегии с идеей на рост акций FedEX (средняя доходность – более 13% годовых) и Apple (более 12% годовых) были досрочно погашены в связи с достижением целевых показателей по доходности.

Кроме того, более 30 000 клиентов группы «Открытие» смогли заработать около 2,5 млрд рублей за счет результатов стратегии «Купонная», получив среднюю доходность выше 13% годовых. Такой результат стал возможен благодаря тщательно проработанной инвестиционной идее на рост акций компаний, лидирующих в своих отраслях: АЛРОСА, Мосбиржа, Новатэк, Яндекс, МТС, Магнит, Полюс, Роснефть, Газпромнефть.

Одним из ключевых событий года стал запуск линейки из семи биржевых фондов «Открытие Инвестиции». Линейка сформирована таким образом, чтобы клиент мог выбрать фонд, отвечающий его запросам: фонды ориентированы на различные классы активов (акции, облигации) и валюты инвестирования (рубли, доллары, евро), широкое географическое покрытие (Европа, США, Азия), а также на разный уровень риска. Кроме того, УК «Открытие» запустила сразу несколько новых стратегий доверительного управления.

Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Это был год ярких возможностей, новых продуктов и, вместе с тем, растущих требований наших клиентов. Мы росли опережающими темпами относительно рынка, который и сам по себе быстро рос. Основное внимание, безусловно, уделяли показателям качественного управления. Поэтому особенно приятно видеть наши открытые паевые фонды на лидирующих позициях по доходности в стране. Что касается доверительного управления, нам удалось реализовать несколько стратегий досрочно. Это говорит об эффективности и актуальности инвестиционных идей, разработанных нашей командой. На 2022 год у нас еще более масштабные планы и амбициозные задачи. Следите за новостями – мы готовим много интересного!»