Общество 21.12.2021 13:46
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21.12.2021 13:46
Администрация Тракторозаводского района Волгограда и мэрия избежали ответственности за крупный пожар, в результате которого сгорел частный дом в одном из посёлков Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, коллегия по гражданским делам Волгоградской областного суда не нашла оснований, чтобы обязать чиновников возместить ущерб потерявшей жильё волгоградке.
Речь идет о пожаре в поселке Верхнезареченский, произошедшем 6 апреля 2020 года: вместе с камышом сгорели пять жилых домов на улице Александрова. Полиция тогда установила, что к возгоранию привела детская шалость двух 12-летних школьников. Мальчики развели костёр, чтобы согреться, но огонь перекинулся на камыши и стал стремительно распространяться. Дети испугались ответственности и убежали из балки реки Мокрая Мечётка, никому не сказав о произошедшем.
Собственница одного из сгоревших домов в прошлом году подала в суд на администрацию района, которую обвинила в несвоевременном покосе сухого камыша. Спустя ровно год после пожара Тракторозаводский районный суд взыскал с родителей мальчиков, чья шалость привела к пожару, администрации Тракторозаводского района и мэрии Волгограда более 539 тысяч рублей. Законных представителей школьников также привлекли к административной ответственности за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей.
Решение первой инстанции было обжаловано в Волгоградском областном суде. Коллегия по гражданским делам не согласилась с выводом о возмещении ущерба истице в солидарном порядке. В апелляционной инстанции посчитали, что истица не доказала согласованность действий детей, районной и городской администраций, находящихся в причинно-следственной связи с пожаром. Коллегия пришла к выводу, что оснований обязать муниципалитет возместить ущерб волгоградке не имеется.
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