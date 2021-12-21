Covid-19

Впервые за два месяца в Волгоградской области упала суточная смертность от COVID-19

Covid-19 21.12.2021 12:45
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21.12.2021 12:45


За сутки в Волгоградской области скончались 25 человек - это самый низкий показатель суточной смертности за последние два месяца. Последний раз такое число погибших от коронавируса регистрировалось 22 октября. Как сообщает федеральный оперативный штаб, в Волгоградской области продолжает снижаться и заболеваемость коронавирусной инфекцией. За сутки зарегистрировано 351 заболевший. Закрыли больничные листы по выздоровлению 638 жителей региона.
Всего за время пандемии в Волгоградской области выявлено 126 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Скончались 5325 человек.

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