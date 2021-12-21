Впервые за два месяца в Волгоградской области упала суточная смертность от COVID-19





За сутки в Волгоградской области скончались 25 человек - это самый низкий показатель суточной смертности за последние два месяца. Последний раз такое число погибших от коронавируса регистрировалось 22 октября. Как сообщает федеральный оперативный штаб, в Волгоградской области продолжает снижаться и заболеваемость коронавирусной инфекцией. За сутки зарегистрировано 351 заболевший. Закрыли больничные листы по выздоровлению 638 жителей региона.

Всего за время пандемии в Волгоградской области выявлено 126 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Скончались 5325 человек.



