Сбер стал лидером по использованию цифрового профиля гражданина

Экономика 21.12.2021 13:09 Новости компаний
0
21.12.2021 13:09 Новости компаний
СберБанк стал лидером по использованию цифрового профиля гражданина. Об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв на пресс-конференции, посвящённой итогам работы розничного блока. В 2021 году 2,3 млн граждан согласились поделиться сведениями из своего цифрового профиля в государстве со СберБанком.
Также в 2021 году СберБанк зарегистрировал и подтвердил учётные записи 11 млн человек на Госуслугах. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано 7 млн человек.
Теперь клиент Сбера может не покидая приложения СберБанкОнлайн получить:
• 2-НДФЛ;
• Выписку из электронной трудовой;
• справку предпенсионера;
• справку обостатке материнского капитала;
• справку о размере назначенной пенсии;
• сведения о полисе ОМС.
Новыми возможностями уже воспользовались 440 тысяч человек.
Кроме того, во всех территориальных банках Сбера начал работать сервис использования средств материнского капитала в ипотеке, с помощью которого Сбе рсотрудничает с Пенсионным фондом России через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это позволило полностью исключить бумагу из процесса, а также снизить жалобы клиентов из-за ошибок ручного сервиса.
Также в декабре у пользователей СберБанк Онлайн появилась возможность получить QR-код вакцинированных и переболевших через мобильное приложение.
Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес»: «Сбер развивает цифровые сервисы и достигает высоких показателей по нескольким направлениям. Во-первых, мы становимся максимально удобными для клиентов,они могут решить многие житейские вопросы, получить нужныесправки,не выходя из дома и не посещая дополнительных государственных организаций. Во-вторых, совместно с Минцифры России мы делаем взаимодействие с государственными структурами максимально эффективным и простым, исключая ошибки из-за человеческого фактора. В-третьих, заботимся о природе, сокращая объём бумажного документооборота, сохраняем деревья. Я уверен, что в следующем году мы станем ещё эффективнее, удобнее и экологичнее».
Реклама
«Открытие Инвестиции» определили самые прибыльные инвестиционные продукты 2021 года21.12.2021 15:20
Экономика 21.12.2021 15:20
Сбер подвёл предварительные итоги работы розничного блока в 2021 году21.12.2021 12:43
Экономика 21.12.2021 12:43
ВТБ: мошенники обещают россиянам «выплаты» за трудовой стаж21.12.2021 11:00
Экономика 21.12.2021 11:00
Предприниматели Волгоградской области предпочитают онлайн-кредитование21.12.2021 09:59
Экономика 21.12.2021 09:59
Рост цен на продукты питания ускорился в Волгоградской области21.12.2021 09:41
Экономика 21.12.2021 09:41
Волгоградская область получит 1,7 миллиарда рублей на дороги из федерального бюджета21.12.2021 08:46
Экономика 21.12.2021 08:46
Волгоградское предприятие увеличило выпуск автокранов за счет бережливых технологий20.12.2021 18:10
Экономика 20.12.2021 18:10
Сбер упростил условия ипотечного кредитования для ряда категорий граждан20.12.2021 12:38
Экономика 20.12.2021 12:38
ВТБ выплатил клиентам почти 100 млн рублей кешбэка по опции «Инвестиции»20.12.2021 11:22
Экономика 20.12.2021 11:22
Металлурги «Красного Октября» в Волгограде перевыполнили план по сдаче металлопроката20.12.2021 10:10
Экономика 20.12.2021 10:10
Районы Волгоградской области попали в долговую кабалу20.12.2021 09:58
Экономика 20.12.2021 09:58
В Волгоградской области снизились темпы рождения нового бизнеса19.12.2021 14:30
Экономика 19.12.2021 14:30
Банк «Открытие»: за 2021 год ключевая ставка выросла вдвое17.12.2021 18:51
Экономика 17.12.2021 18:51
«Росгосстрах Жизнь» предлагает клиентам Открытие private banking заработать на росте ключевой ставки17.12.2021 18:15
Экономика 17.12.2021 18:15
Банк «Открытие»: ЕЦБ не боится инфляции17.12.2021 17:12
Экономика 17.12.2021 17:12
Реклама