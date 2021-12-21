Экономика

Сбер стал лидером по использованию цифрового профиля гражданина

Экономика 21.12.2021 13:09 Новости компаний
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21.12.2021 13:09 Новости компаний


СберБанк стал лидером по использованию цифрового профиля гражданина. Об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв на пресс-конференции, посвящённой итогам работы розничного блока. В 2021 году 2,3 млн граждан согласились поделиться сведениями из своего цифрового профиля в государстве со СберБанком.
Также в 2021 году СберБанк зарегистрировал и подтвердил учётные записи 11 млн человек на Госуслугах. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано 7 млн человек.
Теперь клиент Сбера может не покидая приложения СберБанкОнлайн получить:
 2-НДФЛ;
 Выписку из электронной трудовой;
 справку предпенсионера;
 справку обостатке материнского капитала;
 справку о размере назначенной пенсии;
 сведения о полисе ОМС.
Новыми возможностями уже воспользовались 440 тысяч человек.
Кроме того, во всех территориальных банках Сбера начал работать сервис использования средств материнского капитала в ипотеке, с помощью которого Сбе рсотрудничает с Пенсионным фондом России через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это позволило полностью исключить бумагу из процесса, а также снизить жалобы клиентов из-за ошибок ручного сервиса.
Также в декабре у пользователей СберБанк Онлайн появилась возможность получить QR-код вакцинированных и переболевших через мобильное приложение.
Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес»: «Сбер развивает цифровые сервисы и достигает высоких показателей по нескольким направлениям. Во-первых, мы становимся максимально удобными для клиентов,они могут решить многие житейские вопросы, получить нужныесправки,не выходя из дома и не посещая дополнительных государственных организаций. Во-вторых, совместно с Минцифры России мы делаем взаимодействие с государственными структурами максимально эффективным и простым, исключая ошибки из-за человеческого фактора. В-третьих, заботимся о природе, сокращая объём бумажного документооборота, сохраняем деревья. Я уверен, что в следующем году мы станем ещё эффективнее, удобнее и экологичнее».

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