Выписан четвертый пострадавший в ДТП с автобусом из Волгоградской области

Общество 21.12.2021 10:45
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21.12.2021 10:45
Из больницы №1 города Саратова выписан 31-летний мужчина, пострадавший в результате ДТП с рейсовым автобусом «Жирновск – Саратов» в субботу, 18 декабря. В палатах остаются четверо из восьми раненых пассажиров: состояние 23-летнего мужчины врачи оценивают как тяжелое, еще троих пациентов – как удовлетворительное, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ранее медики перевели на амбулаторное лечение 19-летнюю девушку и 31-летнего мужчину, которых госпитализировали после аварии. Сразу после осмотра отказался от госпитализации 22-летний пассажир рейсового автобуса.
Напомним, днём 18 декабря рейсовый автобус из Жирновска Волгоградской области протаранил несколько автомобилей и ограждение двора многоквартирного дома на улице Новоузенской в Саратове. По словам водителя, у транспортного средства отказали тормоза. Прокуратуры Саратовской и Волгоградской областей, СУ СКР по Саратовской области начали проверку по факту произошедшего. В автобусе находились 19 человек, восемь из них пострадали и были доставлены в больницу №1 города Саратова. Волгоградские профильные ведомства находятся на связи с коллегами из Саратовской области. Ранее поручения в связи с произошедшим ДТП дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области.
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