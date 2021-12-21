Предприниматели Волгоградской области предпочитают онлайн-кредитование

Экономика 21.12.2021 09:59 Новости компаний
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21.12.2021 09:59 Новости компаний
За 11 месяцев 2021 года Сбербанк выдал более 1,5 тысяч онлайн-кредитов предпринимателям Волгоградской области, что в 1,8 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек онлайн-кредита в 2021 году составил 420 тысяч рублей.
Чаще всего данный кредит брали представителиторговой сферы - около 50% от всех получателей онлайн-кредитов,предприниматели, работающие в транспортной отрасли – 20%, а также владельцы сельскохозяйственного бизнеса, на них пришлось 10%.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сегодня многие представители малого и среднего бизнеса ведут свои дела при помощи смартфона или планшета. И мы готовы предоставлять своим клиентам быстрые и удобные сервисы для развития своего дела с помощью интернет-банка СберБизнес. С начала текущего года больше половины наших клиентов из числа представителей малого бизнеса региона оформили кредиты именно в СберБизнесе. Уверен, что эта динамика сохранится и в 2022 году, а Сбер продолжит совершенствовать и расширять перечень услуг, доступных онлайн».
В Сбербанке индивидуальные предприниматели без поручителей и залога могут получить кредитные средства в размере до 5 млн рублей. Их можно направить на любые цели развития бизнеса: на покупку товаров или оплату услуг, приобретение транспорта, оборудования, недвижимости, финансирования текущей деятельности. Онлайн-кредит оформляется в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес для предпринимателей, как в будни, так и выходные дни. Разовое посещения банка потребуется только новым клиентам, которые ранее не обслуживались в Сбербанке.
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