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Просто о важном: альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде появился в Wink

Телеком 20.12.2021 15:30 Новости компаний
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20.12.2021 15:30 Новости компаний


В видеосервисе Wink доступен для просмотра цикл познавательных видеороликов «Кибербезопасность для детей и взрослых». Мини-фильмы, каждый из которых посвящен одной из распространенных виртуальных угроз, сняты режиссером Даниилом Бергером и творческим объединением «Группа товарищей». Большая часть юных актеров — воспитанники театральных студий при Центральном доме актера имениА. А. Яблочкиной. Консультировали создателей сериала в том числе эксперты по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».
«Сегодня наибольшую угрозу для безопасности детей представляют не леса, болота или дикие звери (всё то, что называется естественной средой), а ставшая уже привычной цифровая среда. Технологический разрыв между поколением современных детей и родителей привел к тому, что взрослые зачастую не только не могут проконтролировать поведение ребенка в сети, но даже не считают это нужным. Для них главное, по-прежнему, чтобы ребенок не шлялся по улице с подозрительной компанией. Поэтому уже с раннего возраста важно прививать ребенку правила безопасного поведения в цифровой среде, честно и открыто говорить о возможных угрозах— наши видеоролики созданы специально для этого», — отметил Даниил Бергер.
«“Ростелеком” как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде считает очень важным подготовку детей к жизни в современных условиях. Вместе с распространением интернета, гаджетов и цифровых технологий меняется и характер угроз, многие из которых старшее поколение пока недооценивает или даже не идентифицирует. Простым запретом на доступ в интернет проблему не решить. Видеокурс по кибербезопасности будет полезен как детям, так и взрослым, чтобы вовремя расслышать тревожные звоночки. К созданию роликов были привлечены настоящие профессионалы, включая экспертов по информационной безопасности нашей дочерней компании “Ростелеком-Солар”», — сказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.
В шести фильмах альманаха показаны приемы, к которым прибегают злоумышленники, а также содержатся конкретные предложения, какизбежать потери денег и сохранить психологическое здоровье. О сложных темах ролики рассказывают на доступном языке, разбирая реальные жизненные ситуации.
«Виртуальная реальность»
Две подруги на опыте узнают, что профиль в соцсети может сильно отличаться от реального человека. Как не стать жертвой преступника, создавшего себе привлекательный образ в сети?
«Лучший подарок»
Радостные поиски подарка на день рождения закончились печально — мошенник украл все деньги со счета! Какие простые правила помогут детям не совершить такую же ошибку, как героиня фильма? 
«Максимальный репост»
На телефон поступает тревожное сообщение... Как с ним поступить? Переслать другу? Или сначала проверить, насколько правдивым является это сообщение? Что может произойти, если все будут пересылать друг другу непроверенную информацию?
«Калькулятор»
Подросток решил заработать на новый телефон, заинтересовавшись одним очень подозрительным предложением о работе. Но быстро разочаровался в своей идее, узнав, сколько на самом деле получают наркокурьеры — от 8до 15лет заключения.
«Ты не один»
Случайное нелепое фото Егора попадает в сеть и теперь он подвергается кибербуллингу — насмешкам и издевательствам в сети. Как ребенок может справиться с ситуацией? Что он может сделать самостоятельно, а в чем ему понадобится помощь взрослых?
«На игре»
Варя вступает в опасную сетевую игру для подростков. Ни одноклассники, ни учителя, ни родители не замечают, что происходит с девочкой. Равнодушие окружающих едва не стало причиной трагедии.

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