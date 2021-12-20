Волгоградец лишил свою бывшую жену-инвалида жилья

Общество 20.12.2021 14:03
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20.12.2021 14:03
В Волгограде по иску прокуратуры признана недействительной сделка по продаже доли жилья инвалида. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 37-летняя жительница Красноармейского района, инвалид первой группы, обратилась с жалобой на личном выездном приеме к первому заместителю прокурора Волгоградской области Светлане Чиженьковой.
Женщина рассказала, что в мае 2017 года за счет собственных средств приобрела комнату в общежитии, оформив право собственности на имущество в равных долях совместно с супругом. После этого волгоградка выдала мужу генеральную доверенность на право распоряжения совместным имуществом.
В сентябре 2020 года супруги расстались и больше совместно не проживали. Однако впоследствии выяснилось, что мужчина без ведома заявительницы, по ранее выданной доверенности оформил комнату на своего несовершеннолетнего племянника, который якобы приобрел недвижимость за 250 тысяч рублей. Однако сделка оказалась фиктивной. Но в результате женщина лишилась права собственности на единственное жилье..
По результатам надзорной проверки прокуратурой Красноармейского района Волгограда в суд предъявлено исковое заявление о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки. Решением Красноармейкого районного суда Волгограда иск прокурора удовлетворен в полном объеме.
По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.
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