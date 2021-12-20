«Нас не догонишь»: водители Яндекс.Такси в Волгоградской области устроили тайную забастовку

Общество 20.12.2021 12:59
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20.12.2021 12:59
Водители Яндекс.Такси, не согласные с экономической политикой агрегатора, отметили первый день всероссийской забастовки тайными встречами на парковках около ТРЦ в Волгограде и в Волжском. «После того, как наших товарищей оштрафовали и арестовали после нашего собрания около ТРЦ «Мармелад», мы больше решили не рисковать и не устраивать публичных мероприятий. Нас теперь не догонишь. Но сегодня все равно встретились, пообщались друг с другом, подтвердили свою позицию. Мы по-прежнему считаем необходимым введения твердых ставок на тарифы, полной информации о маршруте от начальной и до конечной остановок, снижения процента, который забирает агрегатор», - заявили водители, работающие в Волгограде и в Волжском. По их словам, сегодня утром часть таксистов отказалась от работы в знак протеста против действий агрегатора, несмотря на повышенный спрос машин в первый рабочий день недели.
Между тем, особых трудностей в вызове такси ни волжане, ни волгоградцы сегодня не заметили. Время ожидания было обычным, тарифы тоже не поднялись.
Напомним, 13 декабря волгоградские таксисты провели собрание, где озвучили экономические требования агрегатору. Прямо на собрании четверо человек были задержаны. Двоих суды оштрафовали на 10 тысяч рублей, а еще двоих арестовали на сутки.
Фото от 13 декабря 2021 года.
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