Общество

Волгоградцам пообещали ответить на все вопросы после прямой линии губернатора

Общество 20.12.2021 11:45
0
20.12.2021 11:45


Все поступившие в адрес губернатора Волгоградской области вопросы и предложения, которые не прозвучали на прямой линии, будут изучены, по результатам чего в администрации подготовят предложения по их решению с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Об этом заявил сегодня глава региона Андрей Бочаров на оперативном совещании, на котором были подведены итоги прошедшего мероприятия, сообщает ИА «Высота 102». Ответы заявителям будут направлены в установленном законом порядке. 
«В ходе общения с жителями Волгоградской области на «Прямой линии» были затронуты вопросы, от решения которых напрямую зависит качество жизни людей в конкретных населенных пунктах, муниципальных образованиях и в Волгоградской области в целом, — отметил губернатор. — Можно с уверенностью сказать, что реализация программ развития, национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области всесторонне поддерживается жителями Волгоградской области, но, конечно, требует от всех структур, всех органов власти повышенного внимания и ухода от формализма при их реализации».
«Еще раз благодарю жителей Волгоградской области за неравнодушие, активную позицию и откровенный разговор. Все поступившие вопросы и предложения будут внимательно изучены, обобщены и направлены в соответствующие органы власти для проведения анализа, принятия на их основе дополнительных решений и включения в программы комплексного развития Волгоградской области, муниципальных образований и поселений. В ходе прямой линии был высказан ряд очень интересных дополнительных предложений, которые необходимо внимательно проработать и обязательно поддержать. По целому ряду вопросов жителей уже даны поручения профильным органам исполнительной власти», — сказал Бочаров.
Напомним, телеаудитория на региональном телеканале «Волгоград 24» увеличилась в 6 раз во время трансляции прямой линии с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. За 3 часа 16 минут глава региона в прямом эфире ответил на 39 вопросов волгоградцев, которые касались здравоохранения, благоустройства, развития территорий, дорог, промышленности, АПК, спорта, экологии. Андрей Бочаров ответил и на более личные вопросы о мечтах, сожалениях, семье и увлечениях. Всего на прямую линию жители Волгоградской области прислали свыше 3 тысяч обращений, еще ряд вопросов задали в прямом эфире общественники и эксперты в студии.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Общество
20.12.2021 16:51
Общество 20.12.2021 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 16:25
Общество 20.12.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 16:11
Общество 20.12.2021 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 15:20
Общество 20.12.2021 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 14:03
Общество 20.12.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 13:01
Общество 20.12.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 12:59
Общество 20.12.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 12:12
Общество 20.12.2021 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 11:41
Общество 20.12.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 10:52
Общество 20.12.2021 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 07:58
Общество 20.12.2021 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 19:01
Общество 19.12.2021 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 17:08
Общество 19.12.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 16:20
Общество 19.12.2021 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 11:05
Общество 19.12.2021 11:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:51
Волгоградцев предупредили о новой схеме движения на расширенной дорогеСмотреть фотографии
16:25
Четыре школы в Волгоградской области полностью ушли на карантинСмотреть фотографии
16:20
Билайн бизнес совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5GСмотреть фотографии
16:11
Чиновники хотят снести позорящее Волгоград наследие бывшего депутата ГосдумыСмотреть фотографии
15:30
Просто о важном: альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде появился в WinkСмотреть фотографии
15:30
Восемь больниц в Волгоградской области отказались от баллонного кислородаСмотреть фотографии
15:20
Маршрут автобуса №55 продлят до центра ВолгоградаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградец лишил свою бывшую жену-инвалида жильяСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде сотрудники УФСБ в профессиональный праздник возложили цветыСмотреть фотографии
12:59
«Нас не догонишь»: водители Яндекс.Такси в Волгоградской области устроили тайную забастовкуСмотреть фотографии
12:28
Волгоградца обвиняют в безнравственном фотошопе снимка с ветераномСмотреть фотографии
12:14
Менеджер банка задержан в Волгограде за наглую аферу с кредитами клиентовСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области в ситуации со смертностью от COVID-19 забрезжил свет в конце туннеляСмотреть фотографии
11:45
Волгоградцам пообещали ответить на все вопросы после прямой линии губернатораСмотреть фотографии
11:41
Спектакль Михалкова «12» собрал в НЭТ полный зал впечатленных волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Дочка питерского перевозчика получила семь автобусных маршрутов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Металлурги «Красного Октября» в Волгограде перевыполнили план по сдаче металлопрокатаСмотреть фотографии
10:00
Интернет-путана обманула волгоградского безработного на 110 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:58
Районы Волгоградской области попали в долговую кабалуСмотреть фотографии
07:58
В новогоднюю ночь в Волгограде ударит мороз до -18 градусовСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде помогающий особенным детям конный клуб может лишиться домаСмотреть фотографии
17:08
Нелетный день: в аэропорту Волгограда задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
16:20
Суд в Волгограде установил собственника здания храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области снизились темпы рождения нового бизнесаСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде расследуют смерть молодой девушки от угарного газаСмотреть фотографии
11:37
В Волгоградской области еще 36 человек скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
11:05
Сгнившее дерево ударило по бюджету Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде водитель-«торопыга» устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
10:07
Пятеро волгоградцев остаются в больнице Саратова после ДТП с автобусом из ЖирновскаСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом женщина-водитель пошла на обгон и протаранила автомобильСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 