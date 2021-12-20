Волгоградцам пообещали ответить на все вопросы после прямой линии губернатора





Все поступившие в адрес губернатора Волгоградской области вопросы и предложения, которые не прозвучали на прямой линии, будут изучены, по результатам чего в администрации подготовят предложения по их решению с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Об этом заявил сегодня глава региона Андрей Бочаров на оперативном совещании, на котором были подведены итоги прошедшего мероприятия, сообщает ИА «Высота 102». Ответы заявителям будут направлены в установленном законом порядке.

«В ходе общения с жителями Волгоградской области на «Прямой линии» были затронуты вопросы, от решения которых напрямую зависит качество жизни людей в конкретных населенных пунктах, муниципальных образованиях и в Волгоградской области в целом, — отметил губернатор. — Можно с уверенностью сказать, что реализация программ развития, национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области всесторонне поддерживается жителями Волгоградской области, но, конечно, требует от всех структур, всех органов власти повышенного внимания и ухода от формализма при их реализации».

«Еще раз благодарю жителей Волгоградской области за неравнодушие, активную позицию и откровенный разговор. Все поступившие вопросы и предложения будут внимательно изучены, обобщены и направлены в соответствующие органы власти для проведения анализа, принятия на их основе дополнительных решений и включения в программы комплексного развития Волгоградской области, муниципальных образований и поселений. В ходе прямой линии был высказан ряд очень интересных дополнительных предложений, которые необходимо внимательно проработать и обязательно поддержать. По целому ряду вопросов жителей уже даны поручения профильным органам исполнительной власти», — сказал Бочаров.