Волгоградцам пообещали ответить на все вопросы после прямой линии губернатора

Общество 20.12.2021 11:45
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20.12.2021 11:45
Все поступившие в адрес губернатора Волгоградской области вопросы и предложения, которые не прозвучали на прямой линии, будут изучены, по результатам чего в администрации подготовят предложения по их решению с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Об этом заявил сегодня глава региона Андрей Бочаров на оперативном совещании, на котором были подведены итоги прошедшего мероприятия, сообщает ИА «Высота 102». Ответы заявителям будут направлены в установленном законом порядке.
«В ходе общения с жителями Волгоградской области на «Прямой линии» были затронуты вопросы, от решения которых напрямую зависит качество жизни людей в конкретных населенных пунктах, муниципальных образованиях и в Волгоградской области в целом, — отметил губернатор. — Можно с уверенностью сказать, что реализация программ развития, национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области всесторонне поддерживается жителями Волгоградской области, но, конечно, требует от всех структур, всех органов власти повышенного внимания и ухода от формализма при их реализации».
«Еще раз благодарю жителей Волгоградской области за неравнодушие, активную позицию и откровенный разговор. Все поступившие вопросы и предложения будут внимательно изучены, обобщены и направлены в соответствующие органы власти для проведения анализа, принятия на их основе дополнительных решений и включения в программы комплексного развития Волгоградской области, муниципальных образований и поселений. В ходе прямой линии был высказан ряд очень интересных дополнительных предложений, которые необходимо внимательно проработать и обязательно поддержать. По целому ряду вопросов жителей уже даны поручения профильным органам исполнительной власти», — сказал Бочаров.
Напомним, телеаудитория на региональном телеканале «Волгоград 24» увеличилась в 6 раз во время трансляции прямой линии с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. За 3 часа 16 минут глава региона в прямом эфире ответил на 39 вопросов волгоградцев, которые касались здравоохранения, благоустройства, развития территорий, дорог, промышленности, АПК, спорта, экологии. Андрей Бочаров ответил и на более личные вопросы о мечтах, сожалениях, семье и увлечениях. Всего на прямую линию жители Волгоградской области прислали свыше 3 тысяч обращений, еще ряд вопросов задали в прямом эфире общественники и эксперты в студии.
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