ВТБ выплатил клиентам почти 100 млн рублей кешбэка по опции «Инвестиции»

Экономика 20.12.2021 11:22 Новости компаний
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20.12.2021 11:22 Новости компаний
ВТБ за год перечислил держателям Мультикарты, выбравшим опцию лояльности «Инвестиции», порядка 95 млн рублей кешбэка на брокерские счета. Всего опцией воспользовалось свыше 50 тыс. клиентов банка, которые инвестировали полученный кешбэк в ценные бумаги.
ВТБ запустил опцию лояльности «Инвестиции» в ноябре 2020 года. С тех пор ее подключили и использовали более 50 тыс. клиентов банка, на брокерские счета которых ВТБ перечислил около 95 млн рублей кешбэка. При этом за первые 5 месяцев второго полугодия клиенты с опцией «Инвестиции» получили на треть больше кешбэка, чем за все первое полугодие.
Средства, полученные в виде кешбэка на брокерские счета, позволили пользователям начать или продолжить инвестирование в ценные бумаги. В среднем пользователи приложения «ВТБ Мои инвестиции» большую часть средств вкладывают в рублевые облигации – на их долю приходится около 22% портфеля частных инвесторов. На втором месте по объему инвестируемых средств – российские акции и валютные облигации, на которые в среднем приходится по 20% портфеля частных инвестиций. Доля иностранных акций составляет около 18%.
«Мы стремимся развивать у клиентов комплексный подход к управлению финансами, данная опция показывает, как органично инвестиции могут стать частью портфеля сбережений клиента, как сегодня стало удобно и просто инвестировать в ценные бумаги. Мы видим, что в основном те, кто пользуется опцией, в дальнейшем пополняют брокерские счета в том числе и самостоятельно и продолжают формирование инвестиционных портфелей. Интерес к инвестициям в стране продолжает расти. За прошедший год наша клиентская база удвоилась и превысила 2 млн человек, совокупный объем активов вырос более чем на четверть, достигнув 4,3 трлн рублей», - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.
«В течение года с момента запуска опции лояльности «Инвестиции» мы фиксировали поступательный рост спроса на инвестирование кешбэка: в ноябре ее подключило в 10 раз больше клиентов, чем в январе. Для многих такая опция стала стимулом попробовать себя в инвестировании: начинать с небольших сумм, которые перечислил банк в качестве кешбэка, проще и безопаснее, чем рисковать собственными средствами. Выбрав умеренную стратегию инвестирования, они получили от пользования Мультикартой двойную выгоду, увеличив размер кешбэка с помощью инвестиционных инструментов. И мы рассчитываем, что в следующем году спрос на эту опцию на фоне повышенного интереса населения к инвестициям продолжит расти», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.
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