Интернет-путана обманула волгоградского безработного на 110 тысяч рублей





Без денег и любви остался 43-летний безработный житель Волгограда после заказа интимных услуг по объявлению в интернете. Как сообщили в городском УМВД, в телефонном разговоре неизвестная женщина пообещала назвать адрес, но сперва попросила внести предоплату. Житель Красноармейского района перевел деньги на указанный счет, но что-то пошло не так. Незнакомка перезвонила и сообщила, что необходимо выполнить еще несколько денежных переводов. Перечислив в общей сложности 110 тысяч рублей, мужчина так и не дождался путаны. Он стал предпринимать многочисленные попытки связаться по тому же номеру телефона, но они оказались безуспешными. Потом обманутый волгоградец обратился с заявлением о мошенничестве в полицию. Личность преступницы устанавливается.



