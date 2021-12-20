Интернет-путана обманула волгоградского безработного на 110 тысяч рублей

Происшествия 20.12.2021 10:00
0
20.12.2021 10:00
Без денег и любви остался 43-летний безработный житель Волгограда после заказа интимных услуг по объявлению в интернете. Как сообщили в городском УМВД, в телефонном разговоре неизвестная женщина пообещала назвать адрес, но сперва попросила внести предоплату. Житель Красноармейского района перевел деньги на указанный счет, но что-то пошло не так. Незнакомка перезвонила и сообщила, что необходимо выполнить еще несколько денежных переводов. Перечислив в общей сложности 110 тысяч рублей, мужчина так и не дождался путаны. Он стал предпринимать многочисленные попытки связаться по тому же номеру телефона, но они оказались безуспешными. Потом обманутый волгоградец обратился с заявлением о мошенничестве в полицию. Личность преступницы устанавливается.
Реклама
В Волгограде водитель-«торопыга» устроил массовое ДТП19.12.2021 10:13
Происшествия 19.12.2021 10:13
Под Волгоградом женщина-водитель пошла на обгон и протаранила автомобиль19.12.2021 09:56
Происшествия 19.12.2021 09:56
85-летний пенсионер утонул в пруду в Волгоградской области19.12.2021 08:31
Происшествия 19.12.2021 08:31
«Ехал напролом»: авария с черным внедорожником в Волгограде попала на видео18.12.2021 12:29
Происшествия 18.12.2021 12:29
Автобус сбил пешехода на юге Волгограда18.12.2021 12:12
Происшествия 18.12.2021 12:12
На АЗС в Волгоградской области потушили пожар: есть пострадавшие18.12.2021 09:52
Происшествия 18.12.2021 09:52
На юге Волгограда спасли застрявшего в ограде детсада оленя17.12.2021 11:57
Происшествия 17.12.2021 11:57
У самолета рейса Волгоград-Москва в пути отказала одна из электронных систем17.12.2021 11:44
Происшествия 17.12.2021 11:44
В Волжском пассажир такси получил травмы во время поездки17.12.2021 10:42
Происшествия 17.12.2021 10:42
Под Волгоградом задержали такси с наркокурьерами из Москвы (ВИДЕО)16.12.2021 14:39
Происшествия 16.12.2021 14:39
Один человек погиб и трое ранены в лобовом ДТП в Волгоградской области16.12.2021 11:22
Происшествия 16.12.2021 11:22
Двое рецидивистов в Волгограде позарились на деньги туристов ради выпивки15.12.2021 17:55
Происшествия 15.12.2021 17:55
Водитель опрокинувшейся легковушки погиб на трассе в Волгоградской области15.12.2021 11:24
Происшествия 15.12.2021 11:24
Легковушка влетела в грузовик в Волгоградской области15.12.2021 11:17
Происшествия 15.12.2021 11:17
«Дорога – чистый лед»: в Волгограде на нулевой продольной разбились два автомобиля14.12.2021 15:01
Происшествия 14.12.2021 15:01
Реклама