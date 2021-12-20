Происшествия

Интернет-путана обманула волгоградского безработного на 110 тысяч рублей

Происшествия 20.12.2021 10:00
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20.12.2021 10:00


Без денег и любви остался 43-летний безработный житель Волгограда после заказа интимных услуг по объявлению в интернете. Как сообщили в городском УМВД, в телефонном разговоре неизвестная женщина пообещала назвать адрес, но сперва попросила внести предоплату. Житель Красноармейского района перевел деньги на указанный счет, но что-то пошло не так. Незнакомка перезвонила и сообщила, что необходимо выполнить еще несколько денежных переводов. Перечислив в общей сложности 110 тысяч рублей, мужчина так и не дождался путаны. Он стал предпринимать многочисленные попытки связаться по тому же номеру телефона, но они оказались безуспешными. Потом обманутый волгоградец обратился с заявлением о мошенничестве в полицию. Личность преступницы устанавливается.

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