Экономика

Районы Волгоградской области попали в долговую кабалу

Экономика 20.12.2021 09:58
0
20.12.2021 09:58


Ряд муниципалитетов Волгоградской области в конце уходящего года оформили кредиты из-за дефицита бюджетных средств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, администрация Новониколаевского района взяла в долг у банка 20 миллионов рублей, за пользование которым придется заплатить 2 миллиона рублей. Администрация Ольховского района оформила кредит в 5 миллионов рублей, а администрации Городищенского района для решения проблемы с дефицитом бюджета не хватило 20 миллионов рублей. При этом за помощью к банкам обращаются и сельские поселения. Так, администрации Новожизненского сельского поселения Городищенского района потребовались 3,5 миллиона рублей сроком на три года.
Между тем, по данным Минфина РФ, государственный долг Волгоградской области на конец года составил 58,4 миллиарда рублей. Это больше, чем в начале года, когда объем заимствований составлял 53,2 миллиарда рублей. При этом в структуре госдолга региона выросли и долги муниципалитетов – с 8,8 до 9,3 миллиардов рублей.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Экономика
20.12.2021 11:22
Экономика 20.12.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.12.2021 10:10
Экономика 20.12.2021 10:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.12.2021 14:30
Экономика 19.12.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2021 18:51
Экономика 17.12.2021 18:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 18:15
Экономика 17.12.2021 18:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 17:12
Экономика 17.12.2021 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 16:35
Экономика 17.12.2021 16:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 15:55
Экономика 17.12.2021 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 15:20
Экономика 17.12.2021 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 13:29
Экономика 17.12.2021 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 12:42
Экономика 17.12.2021 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 12:33
Экономика 17.12.2021 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 10:27
Экономика 17.12.2021 10:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2021 09:50
Экономика 17.12.2021 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 18:01
Экономика 16.12.2021 18:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:45
Волгоградцам пообещали ответить на все вопросы после прямой линии губернатораСмотреть фотографии
11:41
Спектакль Михалкова «12» собрал в НЭТ полный зал впечатленных волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Дочка питерского перевозчика получила семь автобусных маршрутов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Металлурги «Красного Октября» в Волгограде перевыполнили план по сдаче металлопрокатаСмотреть фотографии
10:00
Интернет-путана обманула волгоградского безработного на 110 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:58
Районы Волгоградской области попали в долговую кабалуСмотреть фотографии
07:58
В новогоднюю ночь в Волгограде ударит мороз до -18 градусовСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде помогающий особенным детям конный клуб может лишиться домаСмотреть фотографии
17:08
Нелетный день: в аэропорту Волгограда задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
16:20
Суд в Волгограде установил собственника здания храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области снизились темпы рождения нового бизнесаСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде расследуют смерть молодой девушки от угарного газаСмотреть фотографии
11:37
В Волгоградской области еще 36 человек скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
11:05
Сгнившее дерево ударило по бюджету Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде водитель-«торопыга» устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
10:07
Пятеро волгоградцев остаются в больнице Саратова после ДТП с автобусом из ЖирновскаСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом женщина-водитель пошла на обгон и протаранила автомобильСмотреть фотографии
09:29
«Ростелеком» подвел итоги X Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет - управляй им!»Смотреть фотографии
09:04
Завидуем молча: север Волгоградской области накрыл снегопадСмотреть фотографии
08:31
85-летний пенсионер утонул в пруду в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
22:29
Рестораны в центре Волгограда крупно поплатятся за проведение корпоративовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
Многодетная семья в Волгограде замерзает из-за отсутствия соседейСмотреть фотографии
17:24
В волгоградском облздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в СаратовеСмотреть фотографии
17:01
«Смотрите, что творится»: в Волгоградской области подорожали новогодние елкиСмотреть фотографии
15:48
Восемь жителей Волгоградской области пострадали в крупном ДТП с автобусом в СаратовеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
«Это замечательно!»: режиссер Никита Михалков пришел в Александро-Невский собор в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Прямая линия с губернатором Волгоградской области собрала рекордную телеаудиториюСмотреть фотографии
13:40
Оказание услуг ГИБДД в регионах приостановлено из-за технического сбояСмотреть фотографии
12:29
«Ехал напролом»: авария с черным внедорожником в Волгограде попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Автобус сбил пешехода на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 