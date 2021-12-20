Районы Волгоградской области попали в долговую кабалу

Экономика 20.12.2021 09:58
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20.12.2021 09:58
Ряд муниципалитетов Волгоградской области в конце уходящего года оформили кредиты из-за дефицита бюджетных средств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, администрация Новониколаевского района взяла в долг у банка 20 миллионов рублей, за пользование которым придется заплатить 2 миллиона рублей. Администрация Ольховского района оформила кредит в 5 миллионов рублей, а администрации Городищенского района для решения проблемы с дефицитом бюджета не хватило 20 миллионов рублей. При этом за помощью к банкам обращаются и сельские поселения. Так, администрации Новожизненского сельского поселения Городищенского района потребовались 3,5 миллиона рублей сроком на три года.Между тем, по данным Минфина РФ, государственный долг Волгоградской области на конец года составил 58,4 миллиарда рублей. Это больше, чем в начале года, когда объем заимствований составлял 53,2 миллиарда рублей. При этом в структуре госдолга региона выросли и долги муниципалитетов – с 8,8 до 9,3 миллиардов рублей.
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