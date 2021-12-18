В волгоградском облздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове





Пострадавший в ДТП с автобусом «Жирновск – Саратов» 23-летний житель Жирновского района находится в тяжелом состоянии. Состояние еще шестерых мужчин в возрасте от 22 до 44 лет и 19-летней девушки оценивается как средней тяжести, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Все пострадавшие, в том числе водитель, госпитализированы в городскую больницу Саратова №1. Семеро человек являются жителями Жирновского района, один – из Руднянского района. Госпитализированным оказывается вся необходимая помощь, подчеркнули в облздраве.





Напомним, сегодня днем во Фрунзенском районе города Саратова рейсовый автобус «Жирновск – Саратов» врезался в несколько автомобилей и ограждение двора многоквартирного дома. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза при спуске с горы. В салоне транспорта в момент ДТП находились 19 человек. Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту произошедшего.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил вице-губернатору Евгению Харичкину, руководителю облздрава Анатолию Себелеву, председателю облкомбезопасности населения Юрию Наурзалиеву и председателю облкомдортранса Анатолию Васильеву связаться с коллегами в Саратовской области и оказать необходимое содействие.

Фото: СУ СКР по Саратовской области.