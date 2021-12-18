Общество 18.12.2021 14:00
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18.12.2021 14:00
Телеаудитория на региональном телеканале «Волгоград 24» увеличилась в 6 раз во время трансляции прямой линии с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. По данным системы телеизмерений MediaHills, средний показатель доли канала, как других региональных ТВ, составляет 1,5%. Во время проведения прямой линии с Бочаровым он вырос до 8,5%.
Повторная трансляция записи прямой линии с главой региона в эфире «Волгоград 24» 17 декабря побила показатели суточного телесмотрения предыдущего дня, установив абсолютный рекорд аудитории регионального канала. На сайтах ГТРК «Волгоград-ТРВ», где также транслировалась прямая линия, просмотры выросли с 3 тысяч до 16 тысяч зрителей.
В день трансляции, 16 декабря, «Волгоград 24» также обошел по доле телесмотрения федеральные каналы, такие как «ТВ Центр» (3%), «Звезда» (2%), «Культура» (0,9%) и ОТР (0,4%).
Напомним, в минувший четверг состоялась прямая линия с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. За 3 часа 16 минут глава региона в прямом эфире ответил на 39 вопросов волгоградцев, которые касались здравоохранения, благоустройства, развития территорий, дорог, промышленности, АПК, спорта, экологии. Андрей Бочаров ответил и на более личные вопросы о мечтах, сожалениях, семье и увлечениях. Всего на прямую линию жители Волгоградской области прислали свыше 3 тысяч обращений, еще ряд вопросов задали в прямом эфире общественники и эксперты в студии.
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