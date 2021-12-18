



Телеаудитория на региональном телеканале «Волгоград 24» увеличилась в 6 раз во время трансляции прямой линии с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. По данным системы телеизмерений MediaHills, средний показатель доли канала, как других региональных ТВ, составляет 1,5%. Во время проведения прямой линии с Бочаровым он вырос до 8,5%.

Повторная трансляция записи прямой линии с главой региона в эфире «Волгоград 24» 17 декабря побила показатели суточного телесмотрения предыдущего дня, установив абсолютный рекорд аудитории регионального канала. На сайтах ГТРК «Волгоград-ТРВ», где также транслировалась прямая линия, просмотры выросли с 3 тысяч до 16 тысяч зрителей.

В день трансляции, 16 декабря, «Волгоград 24» также обошел по доле телесмотрения федеральные каналы, такие как «ТВ Центр» (3%), «Звезда» (2%), «Культура» (0,9%) и ОТР (0,4%).