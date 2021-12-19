Общество

Сгнившее дерево ударило по бюджету Фролово Волгоградской области

Общество 19.12.2021 11:05
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19.12.2021 11:05


Ущерб в общей сумме 194 758 рублей за падение гнилого дерева на машину взыскал автомобилист с администрации города Фролово Волгоградской области. Как сообщили в районном суде, установлено, что причиной повреждения машины явилось не принятие администрацией достаточных и надлежащих мер к содержанию зеленых насаждений.
Происшествие случилось вечером 19 июля текущего года. На автомобиль марки LADA GRANTA, припаркованного на стоянке на территории воинской части по ул. 40 лет Октября, 2, упало сгнившее дерево. Оно росло за забором на территории общего пользования. В результате падения дерева автомобиль получил механические повреждения. 
Представитель администрации исковые требования не признал, указав, что повреждение автомобиля истца в результате падения ствола дерева является следствием форс-мажорных неблагоприятных погодных условий, то есть имело место обстоятельство непреодолимой силы. Однако данные доводы в ходе проверки не нашли своего объективного подтверждения.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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