Под Волгоградом 30 человек переехали из трущоб в новостройку





Ключи от новых квартир получили 30 жителей Городищенского района Волгоградской области. Как сообщили в облстрое, люди переехали из аварийного дома в городском поселении Ерзовка в новостройку на улице Молодежная. Теперь люди встретят Новый год в комфортных условиях.

Всего до 2025 года в Волгоградской области новоселами в рамках программы переселения из аварийных домов станут более 11 тысяч жителей региона. Эта программа реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». До конца 2025 года по нацпроекту предстоит расселить 172,3 тысячи кв. м аварийного жилья на территории 25 муниципальных образований. Общий объем финансирования мероприятий составит 9,3 млрд рублей, из которых более 6 млрд - финансовая поддержка Фонда ЖКХ.

Фото: администрация Волгоградской области