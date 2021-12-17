«Росгосстрах Жизнь» предлагает клиентам Открытие private banking заработать на росте ключевой ставки
Экономика 17.12.2021 18:15
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17.12.2021 18:15
СК «Росгосстрах Жизнь» (входит в группу банка «Открытие») запускает уникальный продукт ИСЖ с гарантированным доходом до 6,5% годовых в рублях и возможностью заработать дополнительный доход на росте ключевой ставки. Продукт доступен для клиентов Открытие private banking по программе «Эффективный выбор». Минимальный взнос – от 1 млн рублей. Действие программы рассчитано на 2 года.
Новый продукт сочетает в себе классическое преимущество ИСЖ и прозрачный механизм увеличения доходности за счет прямого участия в росте ключевой ставки. Программа «Эффективный выбор» подходит клиентам, которые привыкли размещать собственные средства на депозитах и накопительных счетах. Решение позволит им больше не думать о поиске более интересных ставок, так как доходность по программе будет расти вслед за повышением ставок. Также это оптимальный вариант для владельцев облигационных портфелей как балансирующий инструмент, который будет приносить повышенный доход в периоды отрицательной переоценки портфелей.
Учитывая, что доход по продукту не превысит ключевую ставку, налогообложение применяться не будет в отличие от вкладов, где в соответствии с Налоговым кодексом с доходов более 5 млн рублей в год взимается 15-процентный налог.
В рамках инвестиционного страхования жизни клиенту гарантирована страховая защита жизни и здоровья, а также стопроцентная гарантия возврата вложенных в программу средств по окончании срока действия договора при любом рыночном сценарии. Предусмотрены юридические преференции и режим конфиденциальности.
«Ключевая ставка – основной механизм Банка России по сдерживанию инфляции. Начиная с 2020 года, она уверенно растет вслед за повышением цен и на сегодняшний день составляет 7,5%. По нашим прогнозам, ускоренный темп роста инфляции, который наблюдается с начала пандемии, с высокой вероятностью сохранится в среднесрочной перспективе. Экономике потребуется немало времени для снижения темпов роста цен, что может способствовать дальнейшему повышению ключевой ставки. Основываясь на этой тенденции, мы разработали продукт, который может стать одним из первых на рынке. Он позволит нашим клиентам выгодно инвестировать свои средства и заработать без необходимости постоянного поиска новых инструментов», – говорит Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь».
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