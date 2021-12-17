Экономика

ВТБ прогнозирует двузначную доходность по сберегательным продуктам в 2022 году

Экономика 17.12.2021 16:35 Новости компаний
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17.12.2021 16:35 Новости компаний


Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 8,5% спровоцирует новый рост ставок по депозитам в России. Максимальная доходность по сберегательным продуктам в 2022 году вполне может достичь уже 10% годовых. При этом реакция рынка не обязательно будет одномоментной – ставки могут повышаться постепенно, в том числе с учетом решений регулятора уже на следующих заседаниях. Однако общий тренд рекордного роста доходности по вкладам для населения сохранится. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, комментируя решение ЦБ РФ в пятницу: "Центробанк повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5% годовых. Для вкладчиков такое решение означает продолжение роста ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам в ближайшие 2-3 недели. Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9% годовых, но еще до Нового года, с учетом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5% и более.
В 2022 году мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 8,5%, что окажет поддержку рынку депозитов и накопительных счетов: средние ставки по рублевым вкладам от года будут находиться на уровне 7,5-8% годовых, а максимальные значения с учетом дополнительных опций и акций могут превысить и 10%. При этом нужно учитывать, что они не будут представлены в качестве стандартных рыночных предложений. В некоторых банках реальная ставка по акционным продуктам может оказаться ниже заявленной с учетом дополнительных расходов вкладчика на подписки и сервисы".
Особая ситуация сложилась на рынке накопительных счетов, где сформировалась своя аудитория, которая не настроена менять удобство управления деньгами на фиксированную ставку по вкладу. Банки предлагают по ним достаточно высокий уровень доходности, и мы ожидаем, что число держателей накопительных счетов в следующем году продолжит расти. В первую очередь, это будет происходить за счет новых сервисов и расширения возможностей daily banking. По сути, накопительный счет станет центральным расчетным продуктом, вокруг которого будет аккумулирована вся сберегательная инфраструктура клиента.
Дальнейшее повышение ставок по сберегательным продуктам, в первую очередь - по срочным вкладам, ускорит темпы роста депозитного портфеля российских банков. В следующем году он может вырасти на 6%, а объем рублевых вкладов - на 10%. Портфель счетов до востребования сохранится на уровне текущего года, а в целом рынок классических пассивов может вырасти за 2022 год примерно на 5%.
Всего на счетах в российских банках по итогам 2022 г., по прогнозам ВТБ, будет храниться порядка 14,5 трлн рублей. Аналогичного объема впервые достигнет портфель инвестиционных вложений физлиц, увеличившись примерно на 30% по сравнению с итогами 2021 года. Темп прироста инвестпортфеля замедлится: к этому приведут высокие ставки по рублевым депозитам, сопоставимые с доходностью консервативных стратегий.
Одновременно мы увидим ускоренную дедолларизацию рыночного портфеля: при отсутствии форс-мажоров на горизонте 1-2 лет можно ожидать относительно стабильный рубль, и в силу крайне низких ставок по валютным вкладам доллары и евро будут просто невыгодны как средство сбережений. Поэтому рост доли валюты будет наблюдаться только в сегменте средств до востребования, которые будут использоваться для расчетных целей.

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