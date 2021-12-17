Замглавы администрации Волжского оставили под домашним арестом

Расследования 17.12.2021 15:12
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17.12.2021 15:12
Волжский городской суд продлил на два месяца меру пресечения заместителю главы администрации Волжского Виктору Сухорукову, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, с ходатайством о продлении Сухорукову меры пресечения в виде домашнего ареста поступило в суд от заместителя начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г.Волжскому. Прокурор заявленное ходатайство поддержал. Обвиняемый и его защитник возражали против продления меры пресечения.
Суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, ходатайство следственного органа удовлетворил, продлив избранную в отношении Сухорукова меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 февраля 2022 года. Ранее эта мера пресечения ему избиралась до 25 декабря 2021 года.
Напомним, Виктор Сухоруков был задержан в конце октября текущего года после обысков в мэрии Волжского, которые проходили с участием сотрудников УФСБ.
Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы.
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