Замглавы администрации Волжского оставили под домашним арестом





Волжский городской суд продлил на два месяца меру пресечения заместителю главы администрации Волжского Виктору Сухорукову, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, с ходатайством о продлении Сухорукову меры пресечения в виде домашнего ареста поступило в суд от заместителя начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г.Волжскому. Прокурор заявленное ходатайство поддержал. Обвиняемый и его защитник возражали против продления меры пресечения.

Суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, ходатайство следственного органа удовлетворил, продлив избранную в отношении Сухорукова меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 февраля 2022 года. Ранее эта мера пресечения ему избиралась до 25 декабря 2021 года.

Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы.



