Городу Волгоградской области выбрали нового главу





Главой городского поселения города Котово Волгоградской области стал Сергей Лесниченко. Как сообщили ИА «Высота 102» в городской думе, депутаты единогласно избрали его по результатам конкурсной процедуры, проведенной после досрочной отставки бывшего главы Василия Голосова. Сергей Лесниченко с 2013 года являлся главой Моисеевского сельского поселения Котовского района.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в конце октября бывший глава Котово Василий Голосов добровольно покинул свой пост. Он объяснил свое решение усталостью от «некомпетентности некоторых чиновников». Василий Голосов также рассказал, что бюджет города должен расплатиться по исполнительным производствам на 100 миллионов рублей.

Напомним, Котово, город нефтяников, является одним из самых проблемных населенных пунктов в Волгоградской области, где не проходит и недели без коммунальных аварий. Причиной бед города – катастрофическое состояние сетей горячего и холодного водоснабжения. В результате жители города зачастую остаются без воды и отопления. В городе уже провели реконструкцию котельной, в ближайшее время приступят к строительству нового водопровода.



