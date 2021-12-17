



В церемонии награждения, состоявшейся во Дворце культуры профсоюзов, приняли участие лучшие представители рабочих профессий ведущих предприятий Волгоградской области.

В соревнованиях ежегодного конкурса профессионального мастерства, прошедших минувшей осенью, волгоградский «КАУСТИК» представляли контролеры качества продукции и технологического процесса, электросварщики, электромонтеры и кондитер заводского комбината питания. Все они – победители и призеры аналогичного конкурса, который проводится на промышленной площадке самого предприятия уже более четверти века.

В номинации «Лучший лаборант химического анализа» завершившихся региональных состязаний победителем названа сотрудник отдела технического контроля Екатерина Габитова, третье место в этой же номинации у ее коллеги Ксении Чуфановой. В номинации «Лучший электросварщик» также в тройке призеров электросварщик цеха пароснабжения Руслан Науанов.

«Областные соревнования «Лучший по профессии» проводятся уже в 15-й раз, а «Инженер года» – в 14-й. И сегодня на торжественной церемонии мы чествуем действительно лучших. Я уверен, что эта хорошая традиция будет продолжаться, а мы обязательно будем поддерживать конкурс и в дальнейшем, повышая престиж рабочих профессий в регионе», – отметил на церемонии награждения председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области Дмитрий Локтионов.

В этот день также определили победителей ставшего уже традиционным областного конкурса «Инженер года». Третье место в номинации «Инженер-технолог» также у представителя «КАУСТИКа» - начальника участка цеха по производству ПВХ Андрея Клименко.

В этом году в конкурсе «Лучший по профессии» приняли участие 127 специалистов, представлявших более 60-ти предприятий и организаций региона. Добавим, что на церемонии награждения победители и призеры престижных областных соревнований представителей рабочих профессий получили грамоты, денежные сертификаты и ценные подарки.



