Здравоохранение 17.12.2021 11:14
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17.12.2021 11:14
В Волгоградской области в общей сложности в 14 медучреждениях закрылись ковидные стационары. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения, Так, к оказанию плановой и высокотехнологической медицинской помощи возвращены ряд медицинских учреждений региона:
- Волгоградский областной клинический кожно-венерологический диспансер,
- Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 2,
- больницы 16 и 22 Волгограда,
- клиническая больница № 12,
- Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн,
- Городская клиническая больница №1 им. С.З. Фишера,
- корпус Волгоградской областной клинической больницы № 3 на ул.Советская.
- центральные районные больницы Городищенского, Ленинского, Светлоярского и Фроловского районов,
корпус Калачевской ЦРБ.
В ближайшие дни к работе вернется Среднеахтубинская ЦРБ.
Закрытие ковидных стационаров на базе медучреждений связано с уменьшением числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Часть ковидных коек переведена в резерв. Медицинские учреждения приступают к работе в штатном режиме после проведения дезинфекционных мероприятий с забором необходимых проб.
Коечный фонд на сегодняшний день достаточный и составляет 3683, в больницах находятся 2515 пациентов. В качестве инфекционных стационаров продолжают свою работу 20 медицинских организаций. Таким образом, свободный коечный фонд составляет порядка 30%.
В облкомздраве отметили, что в регионе создан и постоянно поддерживается запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Коечный фонд указанных медицинских организаций является резервным и в случае ухудшения эпидемиологической обстановки готов к перепрофилированию для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в кратчайшие сроки.
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