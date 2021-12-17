



В Волгоградской области в общей сложности в 14 медучреждениях закрылись ковидные стационары. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения, Так, к оказанию плановой и высокотехнологической медицинской помощи возвращены ряд медицинских учреждений региона:

- Волгоградский областной клинический кожно-венерологический диспансер,

- Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 2,

- больницы 16 и 22 Волгограда,

- клиническая больница № 12,

- Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн,

- Городская клиническая больница №1 им. С.З. Фишера,

- корпус Волгоградской областной клинической больницы № 3 на ул.Советская.

- центральные районные больницы Городищенского, Ленинского, Светлоярского и Фроловского районов,

корпус Калачевской ЦРБ.

В ближайшие дни к работе вернется Среднеахтубинская ЦРБ.

Закрытие ковидных стационаров на базе медучреждений связано с уменьшением числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Часть ковидных коек переведена в резерв. Медицинские учреждения приступают к работе в штатном режиме после проведения дезинфекционных мероприятий с забором необходимых проб.

Коечный фонд на сегодняшний день достаточный и составляет 3683, в больницах находятся 2515 пациентов. В качестве инфекционных стационаров продолжают свою работу 20 медицинских организаций. Таким образом, свободный коечный фонд составляет порядка 30%.

В облкомздраве отметили, что в регионе создан и постоянно поддерживается запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Коечный фонд указанных медицинских организаций является резервным и в случае ухудшения эпидемиологической обстановки готов к перепрофилированию для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в кратчайшие сроки.







