Офис микрозаймов закрыли в Волгограде из-за антиковидных нарушений

Общество 17.12.2021 09:33
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17.12.2021 09:33
Временный запрет наложен в Волгограде на деятельность микрофинансовой организации Viva Деньги (ООО "МФК "Центр финансовой поддержки") из-за несоблюдения противоэпидемических требований. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, по итогам рассмотрения административного дела в суде деятельность Viva Деньги была приостановлена на 45 суток.
Нарушения антикоронавирусных требований выявляются в ходе выездных рейдов. Проверяется соблюдение организациями, в том числе медицинскими, и гражданами антиковидных ограничений, обязательного режима изоляции, масочного режима, исполнение ранее выданных предписаний о выполнении санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий.
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