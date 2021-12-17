Офис микрозаймов закрыли в Волгограде из-за антиковидных нарушений





Временный запрет наложен в Волгограде на деятельность микрофинансовой организации Viva Деньги (ООО "МФК "Центр финансовой поддержки") из-за несоблюдения противоэпидемических требований. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, по итогам рассмотрения административного дела в суде деятельность Viva Деньги была приостановлена на 45 суток.

Нарушения антикоронавирусных требований выявляются в ходе выездных рейдов. Проверяется соблюдение организациями, в том числе медицинскими, и гражданами антиковидных ограничений, обязательного режима изоляции, масочного режима, исполнение ранее выданных предписаний о выполнении санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий.



