«То, что показывает «Ротор», недопустимо»: Бочаров высказался о волгоградском футболе





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назвал недопустимой игру футбольного клуба «Ротор» , отвечая на вопросы жителей в ходе прямой линии, которая продолжается уже почти три часа. Глава региона заявил, что у него накопилось много вопросов и к клубу, и к футболистам, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телетрансляцию Волгоград 24.

«То, что сегодня показывает «Ротор», недопустимо никогда, ни при каких условиях, – прокомментировал Бочаров. – Это связано, прежде всего, на мой взгляд, с отсутствием самоотдачи несмотря на величие и профессионализм».

Губернатор поддержал директора спортивной школы им. А.М. Богатырева в Николаевском районе Андрея Оноприенко, который мечтает об организации поездки воспитанников на матч «Ротора» на домашнем стадионе. «Обязательно встретитесь, детям предоставим возможность организованно побывать на играх, на стадионе».