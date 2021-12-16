«То, что показывает «Ротор», недопустимо»: Бочаров высказался о волгоградском футболе

Спорт 16.12.2021 16:50
0
16.12.2021 16:50
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назвал недопустимой игру футбольного клуба «Ротор», отвечая на вопросы жителей в ходе прямой линии, которая продолжается уже почти три часа. Глава региона заявил, что у него накопилось много вопросов и к клубу, и к футболистам, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телетрансляцию Волгоград 24.
«То, что сегодня показывает «Ротор», недопустимо никогда, ни при каких условиях, – прокомментировал Бочаров. – Это связано, прежде всего, на мой взгляд, с отсутствием самоотдачи несмотря на величие и профессионализм».
Губернатор поддержал директора спортивной школы им. А.М. Богатырева в Николаевском районе Андрея Оноприенко, который мечтает об организации поездки воспитанников на матч «Ротора» на домашнем стадионе. «Обязательно встретитесь, детям предоставим возможность организованно побывать на играх, на стадионе».
Реклама
В Волгограде засияла гирляндами самая высокая елка10.12.2021 09:42
Спорт 10.12.2021 09:42
Артем Куликов стал главным тренером волгоградского «Ротора»06.12.2021 13:54
Спорт 06.12.2021 13:54
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» оценил свои шансы на возвращение02.12.2021 08:55
Спорт 02.12.2021 08:55
Футболисты волгоградского «Ротора» ушли в отпуск до 2022 года30.11.2021 15:29
Спорт 30.11.2021 15:29
Экс-прокурора прочат на должность гендиректора волгоградского «Ротора»29.11.2021 09:00
Спорт 29.11.2021 09:00
Волгоградский "Ротор" после поражения от "Факела" закрепился на дне ФНЛ27.11.2021 16:09
Спорт 27.11.2021 16:09
Вратарь волгоградского «Ротора» выбыл из строя после травмы22.11.2021 17:50
Спорт 22.11.2021 17:50
Волгоградский "Ротор" рухнул в зону вылета ФНЛ после поражения от "Балтики"21.11.2021 20:20
Спорт 21.11.2021 20:20
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора»: «Эта лодка давно затонула»18.11.2021 19:24
Спорт 18.11.2021 19:24
Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»18.11.2021 15:37
Спорт 18.11.2021 15:37
Руководству волгоградского «Ротора» прочат отставки18.11.2021 11:11
Спорт 18.11.2021 11:11
«Сколько можно позориться»: волгоградский «Ротор» проиграл клубу из Липецка17.11.2021 18:04
Спорт 17.11.2021 18:04
"Руководство, вон из клуба!": фанатов волгоградского клуба разозлило очередное поражение "Ротора"13.11.2021 16:05
Спорт 13.11.2021 16:05
Болельщики волгоградского «Ротора» обвинили руководство клуба в сокрытии правды о главном тренере08.11.2021 11:45
Спорт 08.11.2021 11:45
Волгоградский «Ротор» проиграл клубу из Хабаровска – 1:306.11.2021 09:05
Спорт 06.11.2021 09:05
Реклама