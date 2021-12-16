Экономика

ВТБ запускает новый накопительный счет с доходностью до 8% годовых

Экономика 16.12.2021 15:12 Новости компаний
0
16.12.2021 15:12 Новости компаний


ВТБ пополнил линейку сберегательных продуктов новым накопительным счетом «Сейф». Максимальная доходность по продукту достигает 8% годовых с учетом опции «Сбережения»
Для новых клиентов и для тех, кто ранее не пользовался накопительным счетом, в течение первых трех месяцев с момента поступления средств действует повышенная приветственная ставка 7% годовых. Базовая ставка по продукту составляет 6% годовых. При подключении к Мультикарте опции «Сбережения» доходность возрастет на 1% годовых и составит до 8% и 7% соответственно.
«Сейф» — оптимальный выбор, если необходимо накопить и приумножить средства. Максимальная доходность сопоставима с предложениями по депозитам. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно. Это отличает его от накопительного счета «Копилка», который позволяет в конце месяца получать доход на ежедневный остаток и остается удобным инструментом для повседневных трат.
«Накопительные счета остаются привлекательным инструментом управления сбережениями, позволяя держать средства «под рукой» и одновременно получать хорошую доходность. В ВТБ портфель рублевых накопительных счетов за три квартала вырос более чем на 15%. В следующем году мы ожидаем сохранения интереса к сберегательным продуктам, в том числе на фоне увеличения процентных ставок, поэтому расширяем линейку накопительных счетов, предлагая новый привлекательный продукт. Базовая ставка по «Сейфу» - 6% годовых – является одним из лучших предложений на рынке и не связана ни с какими дополнительными действиями клиентов. Простое размещение средств на накопительном счете уже позволяет получать доходность. Подключение опции «Сбережения» позволит клиенту увеличить базовую ставку до 7% годовых, а для первого открытого «Сейфа» - повысить приветственную ставку до 8% годовых. Мы предлагаем наиболее выгодные сберегательные решения, работающие на рост дохода наших клиентов», — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.
Открыть «Сейф» можно в рублях или долларах за несколько кликов в последней версии мобильного приложения (16.1) ВТБ Онлайн.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам
Экономика
16.12.2021 13:26
Экономика 16.12.2021 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 12:43
Экономика 16.12.2021 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 12:18
Экономика 16.12.2021 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 11:56
Экономика 16.12.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 10:34
Экономика 16.12.2021 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 10:13
Экономика 16.12.2021 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 08:54
Экономика 16.12.2021 08:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 07:54
Экономика 16.12.2021 07:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2021 18:17
Экономика 15.12.2021 18:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2021 17:01
Экономика 15.12.2021 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2021 16:42
Экономика 15.12.2021 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2021 15:59
Экономика 15.12.2021 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2021 15:50
Экономика 15.12.2021 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2021 15:33
Экономика 15.12.2021 15:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2021 13:56
Экономика 15.12.2021 13:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:06
Волгоградский коммерсант поплатился за попытку подкупить сотрудника УФСБСмотреть фотографии
16:50
«То, что показывает «Ротор», недопустимо»: Бочаров высказался о волгоградском футболеСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде открываются сразу два магазина «Галамарт»Смотреть фотографии
16:12
Губернатор Волгоградской области в прямом эфире отвечает на вопросы жителейСмотреть фотографии
16:06
Волгоградские следователи раскрыли жестокое убийство из-за долга в 2,5 тыс рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Госдума РФ приняла скандальный закон о QR-кодах в общественных местахСмотреть фотографии
15:35
«Надеялись, что успеем»: подробности необычных родов на парковке в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:39
Под Волгоградом задержали такси с наркокурьерами из Москвы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Волгоградская фирма оштрафована на полмиллиона за коррупциюСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде отчим жестоко избивал нелюбимого пасынкаСмотреть фотографии
12:22
Коронавирус устроил Волгоградской области передышкуСмотреть фотографии
11:57
Транспорт, цены и тепло: жители «завалили» вопросами волгоградского губернатораСмотреть фотографии
11:22
Один человек погиб и трое ранены в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Многоуровневую транспортную развязку возводят на Третьей продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Четверть волгоградцев поддержали бы введение ограничений для непривитыхСмотреть фотографии
10:34
ПСБ получил Национальную банковскую премию за платежный сервис для предпринимателей в мессенджерахСмотреть фотографии
10:19
Учреждения культуры Волжского – активные участники национальных и грантовых проектовСмотреть фотографии
10:06
AB InBev Efes в рамках проекта «Автотрезвость» установила безопасный пешеходный переходСмотреть фотографии
09:57
«ЕвроХим-ВолгаКалий» оказал помощь котельниковским медикам из «красной зоны»Смотреть фотографии
09:50
Волгоградским чиновникам и депутатам проиндексируют окладыСмотреть фотографии
08:54
Признание и высокие правительственные награды получили аграрии Волгоградской области благодаря технике РостсельмашСмотреть фотографии
08:49
Волгоградцы пожаловались на стрессовые поездки на таксиСмотреть фотографии
07:54
В детских садах Волгограда с нового года будет работать новый оператор питанияСмотреть фотографии
21:11
Банк «Открытие»: 57% жителей ЮФО считают уходящий 2021 год удачнымСмотреть фотографии
20:24
Женщина родила близнецов на парковке магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:17
Жители Краснослободска назвали ребусом ситуацию с новым водозабором за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
19:23
В дом к слепому ровеснику революции из Волгоградской области проведут газСмотреть фотографии
17:55
Двое рецидивистов в Волгограде позарились на деньги туристов ради выпивкиСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде вынесли приговор о крупном мошенничестве с муниципальной землейСмотреть фотографии
17:05
Контрактника осудили за угрозу взорвать воинскую часть в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 