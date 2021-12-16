Волгоградская фирма оштрафована на полмиллиона за коррупцию

Борьба с коррупцией 16.12.2021 14:00
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16.12.2021 14:00
За коррупционное правонарушение наложен штраф в 500 тысяч рублей на ООО "Звено" в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое постановление вынес мировой судья судебного участка №120 Центрального судебного района Волгограда в отношении компании, которая обвинялась в административном правонарушении по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Решение может быть обжаловано.
В настоящее время в отношении директора ООО "Звено" и должностных лиц образовательного учреждения расследуется уголовное дело. Установлено, что директор компании в апреле 2020 года передал 20 тысяч рублей сотруднику федерального государственного бюджетного образовательного учреждения за обеспечение получения фирмой права на заключение на внеконкурсной основе контракта на поставку оргтехники стоимостью более 600 тысяч рублей.
В соответствии с российским законодательством, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности, если от имени или в интересах юрлица осуществляется совершение коррупционных правонарушений.
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