Экономика 16.12.2021 13:26 Новости компаний
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16.12.2021 13:26 Новости компаний
Теперь услуга Сбера «Жилищный кредит по двум документам» распространяется на дополнительные категории ипотечного кредитования — загородную недвижимость, гараж или строительство жилого дома.
Чтобы оформить ипотеку достаточно предъявить паспорт и ещё один документ на выбор: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти.
Первоначальный взнос — от 30%. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 8 млн рублей для остальных регионов.
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