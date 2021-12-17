Власти Волгограда спустят в унитазы более 1 миллиона рублей

Общество 17.12.2021 16:13
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17.12.2021 16:13
Администрация Волгограда ищет исполнителя на проведение работ по техническому обслуживанию стационарных туалетных модулей и передвижных туалетных кабинок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка объявлена муниципальным учреждением «Волгоградзеленхоз» с начальной стоимостью контракта в 1,2 миллиона рублей. Средства будут потрачены на откачку нечистот, уборку помещений, дезинфекцию унитазов, сбор и вывоз мусора, удаление жевательной резинки со стен и пола. Исполнитель также будет должен обеспечить туалетные модули и кабинки средствами гигиены – мылом и бумагой. Срок действия контракта – до конца мая следующего года.
Надо сказать, туалетное хозяйство, за которое отвечают власти миллионного города, не очень-то и богатое. Так, в введении "Волгоградзеленхоза" находятся всего пять туалетных модулей – в мемориальном парке, на верхней террасе набережной рядом с музыкальным театром и недалеко от памятника Хользунову, около музея «Россия – моя история», а также в сквере, прилегающем к Собору Александра Невского. Кроме того, еще десять одноместных туалетных кабинок расположены в Центральном районе Волгограда.
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