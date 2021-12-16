ВТБ победил в двух номинациях ИТ-премии CIO Awards

Экономика 16.12.2021 10:13 Новости компаний
0
16.12.2021 10:13 Новости компаний
Активная трансформация ВТБ на цифровой основе отмечена экспертами и участниками рынка – банк стал победителем престижной ИТ-премии CIO Awards сразу в двух номинациях. Представители банка были отмечены в номинациях «Инновационный подход» и «Масштабность реализации».
Награды получили старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин (номинация "Инновационный подход") и вице-президент, руководитель департамента технологического развития розничного бизнеса Алексей Фетисов (номинация "Масштабность реализации").
Жюри премии отметили как технологические достижения ВТБ в сфере применения и использования искусственного интеллекта (Геоплатформа, сервис подбора оптимального портфеля для розничных инвесторов на базе алгоритмов ИИ), так и создание высококачественных, масштабируемых и надежных продуктов и сервисов в ключевых цифровых розничных каналах (масштабное обновление ВТБ Онлайн, новый розничный кредитный конвейер).
«ВТБ в рамках цифровой трансформации создает ИТ-сервисы, которые упрощают и ускоряют взаимодействие банка с клиентами. Одной из приоритетных целей трансформации является возможность предоставления 100% финансовых услуг онлайн. Мы благодарны жюри за высокую оценку и продолжим работать над технологическим развитием банка для того, чтобы обеспечивать клиентам возможность использования лучших продуктов и сервисов», - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
Справка. Конкурс CIO Awards проводился впервые. Его организовали петербургский клуб ИТ-директоров и журнал IT Manager. В жюри вошли 17 экспертов, как действующих ИТ-руководителей, так преподавателей и топ-менеджеров ИТ-компаний.
Реклама
Получить ипотеку на загородную недвижимость, гараж или строительство дома можно по двум документам16.12.2021 13:26
Экономика 16.12.2021 13:26
РУСАЛ укрепил позиции в экологическом рейтинге WWF16.12.2021 12:43
Экономика 16.12.2021 12:43
Сбер предлагает молодёжи поделиться самыми яркими историями 2021 года16.12.2021 12:18
Экономика 16.12.2021 12:18
Клиенты банка «Открытие» заработали на инвестициях в микротехнологии 9,2% годовых16.12.2021 11:56
Экономика 16.12.2021 11:56
ПСБ получил Национальную банковскую премию за платежный сервис для предпринимателей в мессенджерах16.12.2021 10:34
Экономика 16.12.2021 10:34
Признание и высокие правительственные награды получили аграрии Волгоградской области благодаря технике Ростсельмаш16.12.2021 08:54
Экономика 16.12.2021 08:54
В детских садах Волгограда с нового года будет работать новый оператор питания16.12.2021 07:54
Экономика 16.12.2021 07:54
Банк «Открытие»: котировки палладия упали до минимумов с марта 2020 года15.12.2021 18:17
Экономика 15.12.2021 18:17
Проект банка «Открытие» в TikTok признан одним из самых ярких в 2021 году15.12.2021 17:01
Экономика 15.12.2021 17:01
ПСБ запустил «Школу инвестора» на своем сайте15.12.2021 16:42
Экономика 15.12.2021 16:42
Два предприятия Волгоградской области начали повышать свою эффективность за счет бережливых технологий15.12.2021 15:59
Экономика 15.12.2021 15:59
В «Росгосстрах Жизнь» стартовали выплаты клиентам банка «Открытие» по заканчивающимся договорам ИСЖ15.12.2021 15:50
Экономика 15.12.2021 15:50
ВТБ в 2021 году поддержал детские больницы из 22 регионов России15.12.2021 15:33
Экономика 15.12.2021 15:33
Банк «Открытие» обновляет условия премиального обслуживания для новых клиентов15.12.2021 13:56
Экономика 15.12.2021 13:56
Победители акселератора для школьников SberZ получат дополнительные баллы к ЕГЭ15.12.2021 13:35
Экономика 15.12.2021 13:35
Реклама