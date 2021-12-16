«ЕвроХим-ВолгаКалий» оказал помощь котельниковским медикам из «красной зоны»

Covid-19 16.12.2021 09:57 Новости компаний
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16.12.2021 09:57 Новости компаний
По решению оперативного штаба компании «ЕвроХим» активисты Гремячинского горно-обогатительного комбината передали Котельниковской центральной районной больнице бахилы, одноразовые маски и защитные халаты. В период очередной волны высокой заболеваемости COVID-19 врачам, которые борются с вирусом в «красной зоне», СИЗы необходимы ежедневно.
Компания оказывает регулярную поддержку котельниковским медикам, принимающим пациентов с COVID-19. Ранее уже было передано несколько партий спецодежды, дезинфицирующих средств. Также очень кстати было приобретение Гремячинским ГОКом сплит-систем для более комфортной работы медперсонала и термоконтейнеров для перевозки вакцин.
Сейчас, в условиях пандемии, врачи Котельниковской районной больницы спасают тысячи пациентов, поэтому предприятие считает своим долгом внести посильный вклад в оснащение и укомплектование ковидного госпиталя и районной поликлиники необходимыми средствами защиты и медоборудованием.
Напомним, что «ЕвроХим-ВолгаКалий» российского бизнесмена Андрея Мельниченко строит в Котельниковском районе Волгоградской области современное предприятие по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения.
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