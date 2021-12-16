ПСБ получил Национальную банковскую премию за платежный сервис для предпринимателей в мессенджерах

Экономика 16.12.2021 10:34
0
16.12.2021 10:34
ПСБ был отмечен Ассоциацией российских банков и стал лауреатом Национальной банковской премии в номинации «Инновационный подход применения искусственного интеллекта в обслуживании клиентов в банковском секторе» за сервис для бизнеса - чат-банк в мессенджере.
В этому году ПСБ первый в России запустил чат-банк для бизнеса в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Сервис, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, автоматически распознает счет, направленный в мессенджер, и предлагает клиенту заполненное платежное поручение, которое он может подтвердить смс-кодом по технологии облачной электронной подписи, по FaceID или TouchID. Платёж уходит сразу же, при этом соблюдается принцип омниканальности – в мобильном и интернет-банке этот платёж моментально отображается. После завершения операции бизнес-ассистент направит клиенту подтверждение о проведении платежа, которое он может переправить своему контрагенту. И всё это абсолютно безопасно и бесплатно.
«Мы высоко ценим признание экспертным советом Национальной банковской премии наших инновационных решений, которые упрощают рутинные банковские процессы и обеспечивают качественную поддержку клиентам в режиме 24/7. Согласно исследованию, которое проводил ПСБ, две трети клиентов малого бизнеса предпочитают использовать мессенджеры для взаимодействия с партнерами и обсуждения деловых тем, поэтому ПСБ интегрировал банковские сервисы в привычные для клиента каналы коммуникации, чтобы повысить удобство и доступность консультационных и платежных услуг. Мы уверены, что такое решение получит дальнейшее развитие и распространение в банковской сфере, так как запросы на операции в мессенджерах постоянно растут, что говорит об интересе со стороны клиентов», – отметил Роман Гаврилов, вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ.
Реклама
Получить ипотеку на загородную недвижимость, гараж или строительство дома можно по двум документам16.12.2021 13:26
Экономика 16.12.2021 13:26
РУСАЛ укрепил позиции в экологическом рейтинге WWF16.12.2021 12:43
Экономика 16.12.2021 12:43
Сбер предлагает молодёжи поделиться самыми яркими историями 2021 года16.12.2021 12:18
Экономика 16.12.2021 12:18
Клиенты банка «Открытие» заработали на инвестициях в микротехнологии 9,2% годовых16.12.2021 11:56
Экономика 16.12.2021 11:56
ВТБ победил в двух номинациях ИТ-премии CIO Awards16.12.2021 10:13
Экономика 16.12.2021 10:13
Признание и высокие правительственные награды получили аграрии Волгоградской области благодаря технике Ростсельмаш16.12.2021 08:54
Экономика 16.12.2021 08:54
В детских садах Волгограда с нового года будет работать новый оператор питания16.12.2021 07:54
Экономика 16.12.2021 07:54
Банк «Открытие»: котировки палладия упали до минимумов с марта 2020 года15.12.2021 18:17
Экономика 15.12.2021 18:17
Проект банка «Открытие» в TikTok признан одним из самых ярких в 2021 году15.12.2021 17:01
Экономика 15.12.2021 17:01
ПСБ запустил «Школу инвестора» на своем сайте15.12.2021 16:42
Экономика 15.12.2021 16:42
Два предприятия Волгоградской области начали повышать свою эффективность за счет бережливых технологий15.12.2021 15:59
Экономика 15.12.2021 15:59
В «Росгосстрах Жизнь» стартовали выплаты клиентам банка «Открытие» по заканчивающимся договорам ИСЖ15.12.2021 15:50
Экономика 15.12.2021 15:50
ВТБ в 2021 году поддержал детские больницы из 22 регионов России15.12.2021 15:33
Экономика 15.12.2021 15:33
Банк «Открытие» обновляет условия премиального обслуживания для новых клиентов15.12.2021 13:56
Экономика 15.12.2021 13:56
Победители акселератора для школьников SberZ получат дополнительные баллы к ЕГЭ15.12.2021 13:35
Экономика 15.12.2021 13:35
Реклама