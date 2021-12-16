Волгоградцы пожаловались на стрессовые поездки на такси

Общество 16.12.2021 08:49
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16.12.2021 08:49
Тридцать один человек пожаловался на горячую линию управления Роспотребнадзора на качество оказания услуг такси и каршеринга. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, наибольшее количество обращений поступило на деятельность агрегаторов такси– 12, на втором месте - обращения на нарушения прав потребителей транспортных услуг – 7, за ними следуют обращения по восстановлению прав потребителей при оказании некачественных услуг такси – 5.
Больше всего жалоб касались действий агрегаторов в части не предоставления информации о перевозчике. Такие нарушения в основном допускаются при заказе такси потребителем по номеру телефона. В смс-сообщениях о назначении машины или об ее прибытии зачастую отсутствует информация о перевозчике.
Претензии касались и перевозчиков, в салонах автомобилей которых отсутствовала информация о разрешении на осуществление им деятельности по перевозке легковым такси. Граждане жаловались на отказ со стороны перевозчика в оказании услуг по причине дальности маршрута, плохой дороги в частном секторе, на нарушение сроков начала оказания услуг.
Также на телефоны горячей линии поступили жалобы на неуважительное отношение к клиенту (нецензурные выражения, хамство, угрозы и т.п.). Остается актуальным вопрос о не выдаче квитанции или кассового чека за оказанные услуги.
В ведомстве подчеркнули, что услуги каршеринга становятся менее востребованными из-за высоких штрафов. Потребители обращались с жалобами на высокие штрафы за нарушение условий договора (перевозка стройматериалов, передача управления машиной третьему лицу). По некоторым обращениям были составлены претензии в адрес исполнителей услуг и каршеринга.
Между тем, напомним, проезд в такси в последнее время заметно подорожал. Однако, как выяснилось, недовольны не только пассажиры, но и сами водители. На днях в Волгограде состоялась уже вторая по счету акция водителей "Яндекс.Такси", которые также выражали претензии в адрес агрегатора из-за непрозрачных тарифов, "грабительского" процента и других невыгодных условий труда. Двое участников акции были оштрафованы на 10 тысяч рублей, а еще двое - арестованы на сутки.
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