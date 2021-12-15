Экономика

Банк «Открытие»: котировки палладия упали до минимумов с марта 2020 года

Экономика 15.12.2021 18:17
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15.12.2021 18:17


Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов комментирует.
Котировки большинства драгоценных металлов 14 декабря обновили многомесячные минимумы, однако только в случае с палладием рынок зафиксировал снижение до минимальных значений с марта 2020 г. Так, в течение 14 декабря стоимость палладия снижалась до $1 588 за тройскую унцию. На текущий момент котировки смогли частично восстановиться, и к 13.30 (мск) стоимость составила $1 610 за унцию.
Причиной снижения цен на палладий выступили одновременно спекулятивные и фундаментальные факторы.
Во-первых, котировки продемонстрировали весьма уже тривиальную чувствительность к изменению макроэкономической конъюнктуры, вызванному ожиданием ужесточения риторики ФРС США в отношении монетарной политики. 15 декабря должно состояться заключительное в этом году заседание регулятора, где после новых данных о росте индекса цен производителей до 9,6% г/г (ожидания 9,2% г/г), ЦБ США может ускорить программу выкупа и анонсировать более ранние сроки роста процентных ставок.
Вторым фактором, который обуславливает динамику цен на палладий, стали опасения существенного снижения спроса на металл в краткосрочной перспективе из-за проблем в ключевом сегменте потребления этого металла – автомобильной промышленности. На долю автомобильного сектора приходится более 80% потребления палладия в мире, что делает автопром ключевым драйвером изменения цен на этот металл.
В 2021 г. дефицит микрочипов привел к масштабной переоценке спроса на палладий на фоне снижения производства автомобилей. Предварительные оценки указывают, что из-за проблем с недостаточным предложением чипов мировой рынок не получит около 8 млн единиц авто. В результате мировое производство авто превысит уровень 2020 г. на маржинальные 3% г/г, но останется на 13% меньше показателя 2019 г. В 2022 г. дефицит продолжит негативно сказываться на автопроме, что также будет выражаться в снижении выпуска авто на 8 млн ед. относительно предыдущих планов и прогнозов.
Снижение в ценах, которое мы наблюдаем сейчас, можно связать с сообщениями из Японии, где один из крупнейших автопроизводителей Toyota продлил сроки остановки своих предприятий из-за проблем с предложением комплектующих из Юго-Восточной Азии. В ЮВА сбои поставок обусловлены ростом заболеваемости COVID-19. Продление сроков остановки приведет к сокращению производства на заводах компании на 14 тыс. ед. в декабре 2021 г. При этом нельзя исключать, что аналогичные проблемы коснутся и других автопроизводителей в регионе. Это приведет к дополнительному снижению спроса на палладий, выходящему за рамки проблем с чипами.
В то же время со стороны предложения существенного снижения не ожидается. Небольшую коррекцию планов в отношении будущей добычи в 2022-2024 гг. представила компания Anglo American, однако этого недостаточно, чтобы нивелировать риски сокращения спроса.
В этих условиях неудивительно, что рынок реагирует снижением котировок.
В основе падения цен на палладий лежит предположение о существенном сокращении спроса, которое обеспечит формирование профицита на рынке этого металла. В этом случае справедливая цена на металл будет обуславливаться уровнями AISC (All-in-sustaining-costs) для рынка палладия. В частности, учитывая текущий уровень AISC, котировки могут устремиться к $1200-$1400 за унцию. Но для реализации этого сценария на рынке должен утвердиться тезис о профиците. Пока этого не произошло, цены могут оставаться вблизи текущих уровней в надежде на восстановление спроса. Если участники рынка вернутся к ожиданию дефицита, то цена может восстановиться до $1900 за унцию уже 2022 г.
По оценке «Открытие Research», рынок палладия в 2022 г. и далее будет оставаться сбалансированным, что обеспечит высокий уровень волатильности котировок, но также окажет поддержку металлу.

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