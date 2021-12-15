Двое рецидивистов в Волгограде позарились на деньги туристов ради выпивки

До пяти лет колонии грозит двум рецидивистам, которые обокрали турагентство на юге Волгограда ради покупки спиртного. Подозреваемых в краже 52 тысяч рублей ранее судимых мужчин задержали в Красноармейском районе, обоих суд отправил под подписку о невыезде, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

О пропаже крупной суммы денег из сейфа в полицию заявила владелица агентства по продаже туров. Она рассказала, что неизвестные разбили витринное стекло, забрались в помещение, вскрыли сейф и сбежали с добычей. Полиция быстро установила личности подозреваемых – 30-летнего и 36-летнего мужчин, ранее побывавших в поле зрения правоохранительных органов. Оба сознались в краже и рассказали, что потратили украденные деньги на алкогольные напитки и прочие нужды.