Происшествия

Двое рецидивистов в Волгограде позарились на деньги туристов ради выпивки

Происшествия 15.12.2021 17:55
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15.12.2021 17:55


До пяти лет колонии грозит двум рецидивистам, которые обокрали турагентство на юге Волгограда ради покупки спиртного. Подозреваемых в краже 52 тысяч рублей ранее судимых мужчин задержали в Красноармейском районе, обоих суд отправил под подписку о невыезде, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
О пропаже крупной суммы денег из сейфа в полицию заявила владелица агентства по продаже туров. Она рассказала, что неизвестные разбили витринное стекло, забрались в помещение, вскрыли сейф и сбежали с добычей. Полиция быстро установила личности подозреваемых – 30-летнего и 36-летнего мужчин, ранее побывавших в поле зрения правоохранительных органов. Оба сознались в краже и рассказали, что потратили украденные деньги на алкогольные напитки и прочие нужды.

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