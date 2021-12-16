Учреждения культуры Волжского – активные участники национальных и грантовых проектов





В 2021 году учреждения культуры Волжского продолжили реализацию инициатив в рамках национального проекта «Культура» и федеральных программ, направленных на укрепление материально-технической базы отрасли.

Театр кукол «Арлекин» благодаря участию в федеральном проекте «Культура малой Родины» приобрел передвижную сцену со светодиодным экраном, ростовые куклы, что позволило коллективу разработать новые детские программы и проводить их для маленьких волжан в фойе театра. Напомним, в прошлом году в рамках данного проекта «Арлекин» приобрел звуковое и световое оборудование, мобильный сценический подиум и оборудование для мастерской. Кроме того, при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины» в этом году были подготовлены два спектакля – «Волк и семеро козлят» (режиссер Александр Елохин) и «НикСпут» (режиссер Борис Касьянов). В настоящий момент ведется подготовка к проведению в театре мастер-классов по гончарному делу: закуплены гончарные круги, печь для обжига, приобретена глина. Пробные занятия пройдут уже в декабре, а в следующем году гончарная мастерская для детей и взрослых заработает в полном объеме.

Волжский драматический театр стал одним из победителей конкурса на присуждение театральных грантов губернатора в 2021 году и получил поддержку на реализацию постановки спектакля «Кротка.Я». Премьера современной трактовки произведений Достоевского, приуроченная к юбилею великого русского писателя, состоялась в октябре. В рамках совместной программы Министерства культуры РФ, Государственного театра Наций и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы» в молодежном театре ВДТ состоялась выездная творческая лаборатория по современной драматургии с участием столичных режиссеров, организаторов, педагогов и критиков. Результатом работы артистов стало создание эскизов двух спектаклей – «Мюзик-холл» и «Самолет-беглец», которые были представлены на суд зрителей. «Мюзик-холл» включен в предварительную программу фестиваля театров малых городов России, который пройдет в 2022 году. Добавим, изменение статуса драмтеатра на молодежный театр ВДТ, которое состоялось в июне, позволит учреждению в следующем году принять участие в федеральном проекте «Культура малой Родины».

В 2021 году ДК «Волгоградгидрострой» стал единственным муниципальным учреждением культуры, победившим в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Волжские вечерки». На грантовые средства – более 782 тысяч рублей – приобретено 20 костюмов для народного фольклорного ансамбля «Лазоревые зори» и аппаратура. В октябре состоялась первая вечерка, еще четыре пройдут в 2022 году. Заключительным мероприятием проекта станет региональный фестиваль народного творчества «Волжские вечерки» с участием фольклорных коллективов Волгоградской области, приуроченный ко Дню России.

Кроме того, ДК «ВГС» в этом году большим региональным фестивалем фольклорных коллективов завершил реализацию грантового проекта «Pro.Фолк», а также вместе с центром поддержки талантливых детей и молодежи «Старты юным талантам» реализовал грантовый проект по проведению фестиваля «Радуга над Волгой» с участием вокальных и хореографических коллективов Волгоградской области.

В рамках нацпроекта «Культура» картинная галерея Волжского стала победителем среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности «Артефакт». В текущем году проведена необходимая подготовительная работа для запуска данной программы: корректировка текстов по экспонатам и перевод их на английский язык, фотосъемка картин и скульптур постоянной экспозиции «Наше искусство, наша история», организован скоростной доступ к сети «Интернет» для обеспечения доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, оформлены наглядные пособия. Запуск программы планируется в начале 2022 года.

Одним из самых значимых проектов, реализованных в Волжском в нынешнем году в рамках нацпроекта «Культура», стало создание двух модельных библиотек. Первая из них открылась в сентябре в филиале по пр. Ленина, 71. На закупку новых книг, мебели, компьютерной техники, проекторов, телевизоров, экранов, бизи-бордов, очков виртуальной реальности и другого современного оборудования было направлено 5 млн рублей. В обновленной библиотеке создано 19 современных рабочих мест, в том числе 3 – для слепых и слабовидящих читателей, а удобное зонирование направлено на удовлетворение различных интересов посетителей: тихие зоны для чтения, коворкинг-зоны для групповой работы и мастер-классов, конференц-зал, оснащенный современным видео и звуковым оборудованием, и т.д. Также посетители могут самостоятельно бронировать на новом сайте библиотеки помещения для проведения бизнес-игр, мастер-классов, конференций, презентаций и т.д.

Новый современный формат библиотеки оказался очень привлекательным для волжан: за три месяца посещаемость филиала на пр. Ленина, 71 выросла в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом «допандемийного» 2019 года.

В нынешнем году муниципальная библиотечная система победила в дополнительном отборе национального проекта «Культура» и выиграла 10 млн рублей на создание еще одной модельной библиотеки. В настоящее время в Центральной городской библиотеке на ул. Мира, 75 завершается ремонт, ведется оснащение залов новой мебелью и совсем скоро обновленное культурно-интеллектуальное пространство распахнет свои двери для посетителей.



