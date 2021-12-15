Расследования 15.12.2021 17:05
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15.12.2021 17:05
Подготовка муляжей с надписью "бомба" и последующий анонимный звонок с угрозой взрыва дорого обошлись военнослужащему Даниле Григорьеву. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Волгоградский гарнизонный военный суд признал Григорьева виновным в заведомо ложном сообщении о готовящихся взрывах (ч.1 ст. 207 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что 27-летний Григорьев проходил военную службу по контракту в воинской части, дислоцированной в Пскове. Преступление он совершил, когда временно был прикомандирован к одной из воинских частей Камышина в Волгоградской области. Утром 25 августа текущего года суточный наряд не пустил Григорьева на территорию части. Затаив обиду, он решил сделать заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах. Контрактник изготовил два муляжа самодельных взрывных устройств, написал на них слово "бомба", а затем разместил в помещении дежурного по бригаде и КПП на территории части. После этого Григорьев позвонил в часть, сообщив о якобы готовящихся взрывах. В целях проверки поступившей информации был введен режим антитеррора. В ходе обследования территории части взрывные устройства не были обнаружены.
В судебном заседании подсудимый признал вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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