Экономика

Проект банка «Открытие» в TikTok признан одним из самых ярких в 2021 году

Экономика 15.12.2021 17:01
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15.12.2021 17:01


Маркетинговая платформа TikTok For Business назвала наиболее креативные рекламные кампании 2021 года. TikTok челлендж банка «Открытие» #ОткрыткаМаме был отмечен среди проектов, поднимавших важные темы и вдохновлявших пользователей сети на позитивный диалог друг с другом.
По правилам челленджа необходимо было воссоздать на видео свою смешную и милую детскую фотографию и выложить ее в TikTok с указанием хэштега #ОткрыткаМаме и аккаунта банка @open.bank. Для создания ностальгического настроения авторы роликов использовали написанный специально для челленджа брендированный джингл в стиле 2000-х.
Челлендж поддержали 10 известных инфлюенсеров – Карина Нигай, Лиза Василенко, Дима Евтушенко, Дима Поляков, Игорь Андреев, Вероника Логинова, Настя Галанцева, Астема Умаров, Адель и Платон Горохов. Они записали видео-открытки в образе с детского фото, часть блогеров даже пригласили для этого на съемки своих мам, и рассказали участникам условия челленджа.
За время проведения челленджа - с 28 ноября по 3 декабря – хештэг #ОткрыткаМаме набрал более 2,7 миллиарда просмотров. Участники разместили более полутора тысяч оригинальных видео. 
10 декабря банк «Открытие» объявил семерых авторов, создавших самые креативные видео-открытки, и вручил им карту с 30 000 рублей от банка на подарок любимой маме.
Банк «Открытие» поддерживает и постоянно сам создает социально ориентированные проекты, в которых принимают активное участие клиенты банка. TikTok челленджи ко Дню матери уже стали для банка доброй традицией. Второй год подряд «Открытие» предлагает пользователям TikTok проявить творческие способности, поздравляя своих мам с их праздником. Первый проект банка ко Дню матери привлек тысячи авторов, собрал большой охват аудитории, был признан TikTok одним из лучших в 2020 году и стал призером престижной международной премии в области рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный меркурий».

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