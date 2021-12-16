Общество 16.12.2021 10:06 Новости компаний
0
16.12.2021 10:06 Новости компаний
Крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes реализовала масштабный проект по благоустройству дорожной инфраструктуры в Краснооктябрьском районе города Волгограда. Для установки нового современного оборудования был выбран перекресток, образующийся на пересечении улиц им. Лермонтова, им. маршала Еременко и им. Менделеева. Инициатива, направленная на снижение уровня травматизма на аварийно-опасном участке дороги, стала частью социального проекта «Автотрезвость», который поддерживается компанией в Волгоградской области с 2017 года.
В рамках проекта, были установлены дополнительные дорожные знаки, новые светодиодные светофоры с обратным отсчетом времени, а также специальные светодиодные тактильные полосы безопасности «Светофор под ногами» – инновационная система освещения пешеходного перехода для обеспечения дополнительной безопасности. Светодиодная полоса с надписями СТОЙ» и «ИДИ», встроенная в тротуар на стыке пешеходного перехода и проезжей части дороги, синхронизирована со светофором: полоса дублирует сигнал светофора, тем самым делая его более заметным и привлекающим внимание пешеходов, включая пожилых и слабовидящих людей, а также пешеходов, сосредоточенных на использовании мобильных устройств и других гаджетов.
Как отметил начальник отдела пропаганды дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Федотов, «лежачие светофоры» – эффективный способ снижения количества ДТП на пешеходных переходах, однако только систематическая работа одновременно с разными категориями граждан позволит добиться максимального снижения риска происшествий на дорогах. Именно благодаря комплексному подходу, который ежедневно используется в работе с водителями транспортных средств и пешеходами, мы пытаемся повысить уровень безопасности дорожного движения».
Проект «Автотрезвость» реализуется компанией AB InBev Efes совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области и включает в себя не только благоустройство дорожной инфраструктуры, но и работу с автошколами, проведение совместных просветительских кампаний и информационных акций. Так, в сентябре 2021 года AB InBev Efes размеcтила 40 социальных билбордов с креативной наружной рекламой, подчеркивающей важность ответственного потребления алкоголя и недопустимости вождения в состоянии алкогольного опьянения. А 6 декабря в формате онлайн-вебинара компания провела презентацию обновленных материалов учебного модуля «Вождение и алкоголь несовместимы». Участие в вебинаре приняли сотрудники отделов пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, преподаватели и руководители автошкол.
«Проект «Автотрезвость», направленный на снижение количества ДТП, связанных с вождением в нетрезвом виде, полностью отвечает основным принципам корпоративной социальной ответственности нашей компании. AB InBev Efes уже много лет реализует инициативы по борьбе со злоупотреблением алкоголем, профилактике продажи алкоголя несовершеннолетним, предотвращению вождения в нетрезвом виде. Сегодня в Волгограде появился первый инновационный проект по развитию дорожной инфраструктуры города, включающий установку «Светофора под ногами». Мы рассчитываем, что применение новых технологий будет способствовать повышению уровня безопасности и снижению количества ДТП на данном перекрестке»,– отметил исполнительный директор филиала AB InBev Efes в г. Волжском Игорь Валерьевич Гайдым.
Реклама
Транспорт, цены и тепло: жители «завалили» вопросами волгоградского губернатора16.12.2021 11:57
Общество 16.12.2021 11:57
Многоуровневую транспортную развязку возводят на Третьей продольной в Волгограде16.12.2021 10:59
Общество 16.12.2021 10:59
Четверть волгоградцев поддержали бы введение ограничений для непривитых16.12.2021 10:47
Общество 16.12.2021 10:47
Учреждения культуры Волжского – активные участники национальных и грантовых проектов16.12.2021 10:19
Общество 16.12.2021 10:19
Волгоградским чиновникам и депутатам проиндексируют оклады16.12.2021 09:50
Общество 16.12.2021 09:50
Волгоградцы пожаловались на стрессовые поездки на такси16.12.2021 08:49
Общество 16.12.2021 08:49
Банк «Открытие»: 57% жителей ЮФО считают уходящий 2021 год удачным15.12.2021 21:11
Общество 15.12.2021 21:11
Женщина родила близнецов на парковке магазина в Волгограде15.12.2021 20:24
Общество 15.12.2021 20:24
Жители Краснослободска назвали ребусом ситуацию с новым водозабором за полмиллиарда рублей15.12.2021 20:17
Общество 15.12.2021 20:17
В дом к слепому ровеснику революции из Волгоградской области проведут газ15.12.2021 19:23
Общество 15.12.2021 19:23
В Волгоградской области закрылись два ковидных стационара15.12.2021 16:19
Общество 15.12.2021 16:19
Для волгоградцев открыли горячую линию по гололеду15.12.2021 15:28
Общество 15.12.2021 15:28
Новый попечительский совет создадут при Александро-Невском соборе в Волгограде15.12.2021 15:10
Общество 15.12.2021 15:10
В Волгограде в 2022 году подорожает техосмотр15.12.2021 14:57
Общество 15.12.2021 14:57
Две новые дороги за 200 миллионов построят в Волгограде15.12.2021 14:13
Общество 15.12.2021 14:13
Реклама