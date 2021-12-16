Общество

AB InBev Efes в рамках проекта «Автотрезвость» установила безопасный пешеходный переход

Общество 16.12.2021 10:06 Новости компаний
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16.12.2021 10:06 Новости компаний


Крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes реализовала масштабный проект по благоустройству дорожной инфраструктуры в Краснооктябрьском районе города Волгограда. Для установки нового современного оборудования был выбран перекресток, образующийся на пересечении улиц им. Лермонтова, им. маршала Еременко и им. Менделеева. Инициатива, направленная на снижение уровня травматизма на аварийно-опасном участке дороги, стала частью социального проекта «Автотрезвость», который поддерживается компанией в Волгоградской области с 2017 года. 
В рамках проекта, были установлены дополнительные дорожные знаки, новые светодиодные светофоры с обратным отсчетом времени, а также специальные светодиодные тактильные полосы безопасности «Светофор под ногами» – инновационная система освещения пешеходного перехода для обеспечения дополнительной безопасности. Светодиодная полоса с надписями СТОЙ» и «ИДИ», встроенная в тротуар на стыке пешеходного перехода и проезжей части дороги, синхронизирована со светофором: полоса дублирует сигнал светофора, тем самым делая его более заметным и привлекающим внимание пешеходов, включая пожилых и слабовидящих людей, а также пешеходов, сосредоточенных на использовании мобильных устройств и других гаджетов. 

Как отметил начальник отдела пропаганды дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Антон  Федотов, «лежачие светофоры» – эффективный способ снижения количества ДТП на пешеходных переходах, однако только систематическая работа одновременно с разными категориями граждан позволит добиться максимального снижения риска происшествий на дорогах. Именно благодаря комплексному подходу, который ежедневно используется в работе с водителями транспортных средств и пешеходами, мы пытаемся повысить уровень безопасности дорожного движения». 

Проект «Автотрезвость» реализуется компанией AB InBev Efes совместно с  УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской  области и включает в себя не только благоустройство дорожной инфраструктуры, но и работу с автошколами, проведение совместных просветительских кампаний и информационных акций. Так, в сентябре 2021 года AB InBev Efes размеcтила  40 социальных билбордов с креативной наружной рекламой, подчеркивающей важность ответственного потребления алкоголя и недопустимости вождения в состоянии алкогольного опьянения. А 6 декабря в формате онлайн-вебинара компания провела презентацию обновленных материалов учебного модуля «Вождение и алкоголь несовместимы». Участие в вебинаре приняли сотрудники отделов пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской  области, преподаватели и руководители автошкол. 
«Проект «Автотрезвость», направленный на снижение количества ДТП, связанных с вождением в нетрезвом виде, полностью отвечает основным принципам корпоративной социальной ответственности нашей компании. AB InBev Efes уже много лет реализует инициативы по борьбе со злоупотреблением алкоголем, профилактике продажи алкоголя несовершеннолетним, предотвращению вождения в нетрезвом виде. Сегодня в Волгограде появился первый инновационный проект по развитию дорожной инфраструктуры города, включающий установку «Светофора под ногами». Мы рассчитываем, что применение новых технологий будет способствовать повышению уровня безопасности и снижению количества ДТП на данном перекрестке»,– отметил исполнительный директор филиала AB InBev Efes в г. Волжском Игорь Валерьевич Гайдым. 

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