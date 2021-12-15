Экономика

В «Росгосстрах Жизнь» стартовали выплаты клиентам банка «Открытие» по заканчивающимся договорам ИСЖ

Экономика 15.12.2021 15:50
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15.12.2021 15:50


В «Росгосстрах Жизнь» начались первые выплаты страховых сумм клиентам банка «Открытие», у которых заканчивается срок действия трехлетних полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
Выплаты производятся по так называемому риску дожития – то есть непосредственно клиентам по истечении срока действия их договоров, начиная с 5 декабря 2021 года.
Все стратегии показали положительную доходность для клиентов. Максимальная доходность достигла 28,48% (9,49% годовых) по договорам ИСЖ со стратегией «Электромобили», которую оформили в декабре 2018 года большинство клиентов банка «Открытие». Средняя доходность по всем стратегиям составила 5,79% годовых.
В стратегию «Электромобили» входят акции лидеров автомобильной отрасли, занимающихся производством электромобилей: BMW, Tesla, Toyota и др. На доходность стратегии повлияла растущая обеспокоенность состоянием климата, что привело к росту спроса на электрические автомобили во многих странах. Поддержка отрасли стимулирующими мерами (субсидии на покупку экологически чистых средств передвижения, бесплатная парковка и зарядка электрокаров), которые уже применяются в Норвегии, Китае и США, также положительно отразилась на доходности. Еще одним фактором стал значительный рост инвестиций в производство электромобилей, благодаря чему существенно улучшились их технологические параметры: увеличился запас хода и длительность зарядки машин. Все это позволило клиентам банка «Открытие» заработать 28,48% (9,49% годовых).
«Первые выплаты по риску «дожитие» — это важная веха в компании «Росгосстрах Жизнь». Мы рады, что смогли сформировать выгодные для клиентов стратегии, позволившие им заработать до 9,49% годовых. Это существенно выше средней ставки по депозитам, которая за период с 2018 по 2021 годы, по данным ЦБ РФ, составляла 6% годовых. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продуктовой линейки, поэтому хороших доходностей скоро станет еще больше», —  отмечает Борис Борзунов, руководитель управления инвестиционного страхования «Росгосстрах Жизнь». 

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