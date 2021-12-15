Для волгоградцев открыли горячую линию по гололеду





В администрации Волгограда открыли горячую линию по вопросам ликвидации последствий гололеда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, горожане могут пожаловаться на плохое качество уборки во дворах и на прилегающих к жилым домам территориям по телефону – (8442) 33-63-92. Все поступающие обращения горожан будут взяты на контроль профильными муниципальными службами, заверили в администрации Волгограда.

Между тем, Волгоград уже вторые сутки находится в плену неблагоприятных погодных условий. Гололед, туман по прогнозам синоптиков останутся в регионе до конца рабочей недели. В областном центре и в регионе произошли десятки аварий, в том числе с пострадавшими. Сегодня утром многие волгоградцы не доехали до работы, так как не смогли добраться до остановок общественного транспорта.

Всего за сутки в Волгограде на улично-дорожную сеть было нанесено 100 тонн раствора бишофита и 2200 тонн песко-соляной смеси.



