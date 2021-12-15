



На месте аварии в Еланском районе скончался 30-летний водитель опрокинувшейся в кювет KIA Stinger. Смертельное ДТП случилось минувшим днем на автодороге «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская - Вешенская», сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, мужчина ехал со стороны Михайловки в сторону рабочего поселка Елань и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал с дороги и опрокинулся в кювет.



