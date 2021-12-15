Происшествия

Водитель опрокинувшейся легковушки погиб на трассе в Волгоградской области

Происшествия 15.12.2021 11:24
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15.12.2021 11:24


На месте аварии в Еланском районе скончался 30-летний водитель опрокинувшейся в кювет KIA Stinger. Смертельное ДТП случилось минувшим днем на автодороге «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская - Вешенская», сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 
По предварительной информации,  мужчина ехал со стороны Михайловки в сторону рабочего поселка Елань и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал с дороги и опрокинулся в кювет. 

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