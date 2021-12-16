Признание и высокие правительственные награды получили аграрии Волгоградской области благодаря технике Ростсельмаш
Экономика 16.12.2021 08:54
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16.12.2021 08:54
Не так давно в Волгоградской области прошел День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на котором подвели итоги сельхозгода.
В мероприятии приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, заместитель губернатора Волгоградской области Иванов В.В., председатель комитета по сельскому хозяйству Морозова М.В.
По данным комитета сельского хозяйства, за последние семь лет объем сельхозпроизводства увеличился в регионе на 70%. Производство масличных выросло почти в два раза.
Несмотря на непростые погодные условия, получен хороший урожай: 4,1 млн тонн зерновых; рекордный за последние годы объем кукурузы — 345 тыс. тонн; на 30% больше по отношению к 2020 году и на 80% по отношению к 2014 собрано масличных — 1,450 млн тонн; более 1 млн тонн овощей.
Важнейшим фактором повышения эффективности сельского хозяйства является использование современной агротехники и оборудования. Основным помощником в обновлении сельхозпарка и непревзойденным лидером в предпочтениях Волгоградских аграриев остается Ростсельмаш. Компания производит продуктивные комбайны, мощные тракторы, различную прицепную и навесную технику, а также помогает нашим замечательным труженикам достигать высоких урожаев и получать правительственные награды.
Официальный партнер ООО «Комбайны и Тракторы» поздравил сельхозтоваропроизводителей с праздником и наградил предприятия, с которыми работает много лет.
Техника Ростсельмаш хорошо зарекомендовала себя в поле – она без проблем работает в неблагоприятных погодных условиях и на сложных агрофонах. Это подтверждают и сами фермеры.
Геннадий Владимирович Побоков, руководитель АО им. Кирова, заслужил правительственную награду – орден «Знак почета»:
«Весь парк агромашин у меня Ростсельмаш,- комментирует Геннадий Владимирович, - Для моего большого животноводческого хозяйства требуется корм собрать, комбикорм и дробленку заготовить, все это нужно делать в соответствии с современными технологиями, для которых техника нужна соответствующая. Взяли в Ростсельмаш кормоуборочный комбайн. Тщательно выбирали, сравнили по всем характеристикам, и купили. Весь сезон он отработал с замечательным механизатором – Василием Александровичем Гребом, который сегодня получил правительственную награду “Заслуженный механизатор Российской Федерации”».
Александр Константинович Кильдяшев, ИП Гл. КФХ комментирует:
«Я поклонник Ростсельмаш уже много лет. Все новинки проходили испытания у меня в хозяйстве. На 13 тысячах гектар сейчас работают 12 комбайнов производства Ростсельмаш TORUM, ACROS. А так же бороны и опрыскиватели. Отлично налажен сервис: привезли, разгрузили, настроили и сразу в поле!».
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