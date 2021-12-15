На вокзале Волгограда к Деду Морозу взрослых пустят по QR-кодам





20 декабря в девять утра на железнодорожный вокзал Волгограда прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге. Остановка в Волгограде станет частью путешествия сказочного героя, который проедет на поезде по всей стране.

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и других. Часть из них открыта для свободного посещения: ретровагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда, и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера.

Главный гость из Великого Устюга – Дед Мороз – выйдет на перрон, чтобы поздравить встречающих поезд с наступающим Новым Годом и поиграть с детьми. Специальная программа предусмотрена для тех, кто купил билеты. Она включает участие в играх и квестах в поезде и общение с Дедом Морозом в его приемной.





Между тем, в Приволжской железной дороге предупредили, что доступ на перрон и в вагоны передвижной резиденции для лиц старше 18 лет будет возможен только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 или QR-кода с него, справки о перенесенной короновирусной инфекции, либо отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 48 часов до начала мероприятия. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



