В Волгограде родители и директора школ проверили качество готовых завтраков и обедов





Руководители муниципальных образовательных организаций, территориального управления образования, родители, представители Ассоциации "Профессионалы социального питания" оценили качество питания, которое готовится для школ с буфетами. Они побывали с выездной проверкой на фабрике-кухне ООО "Виво Маркет" в Дзержинском районе, помещение было модернизировано летом 2021 года. Температуру еды в тарелках школьников проверяющие оценили в столовой МОУ СОШ № 43.





Как рассказала гостям руководитель производства компании "Виво Маркет" Виана Короткова, здание капитально отремонтировали и оснастили самым современным оборудованием. Компания "Виво Маркет" единственная в регионе вкладывает собственные средства в обновление инфраструктуры. В настоящее время фабрика-кухня обеспечивает готовыми блюдами 34 школьных буфета в четырех районах Волгограда – Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Ворошиловском. Каждый день, начиная с раннего утра бригады поваров готовят школьникам в среднем 6 тысяч завтраков и 3,5 тысячи обедов. Благодаря выстроенной системе логистики и специальной изотермической таре пища доставляется в учебные учреждения вовремя и попадает на стол школьникам горячей.





До модернизации фабрики-кухни готовые блюда в буфеты привозили из соседних более крупных школ. Централизация и стандартизация процессов готовки позволили обеспечить более высокий контроль за качеством и безопасностью продукта. На фабрике-кухне, как и на пищевом комбинате в Кировском районе, действуют строгие санитарные требования не только к сотрудникам, но и к посетителям. Чтобы попасть внутрь здания, необходимо пройти обязательную термометрию, надеть спецодежду и бахилы. За порядком на производстве следят 36 камер видеонаблюдения.





В ходе инспекции участники общественного контроля осмотрели производственные помещения, склады и зоны хранения продуктов, включая холодильные камеры. Особое внимание уделили помещениям, в которых готовятся и отгружаются продукты для образовательных учреждений Волгограда.

Калима Кударова, директор школы №96: "Очень понравилось то, что каждый вид продукции хранится отдельно в разных камерах, с определённым температурным режимом. Понравилось, как обеспечены безопасность и качество. На каждом этапе всё прозрачно, грамотно организовано и продумано от начала и до конца (от доставки сырья на фабрику-кухню до поставки продуктов в школьные буфеты). Очень понравилось оборудование, которое соответствует всем современным требованиям и не имеет аналогов в нашем городе. Я впервые такое увидела".





Общественники и представители школ отследили путь готовых блюд от плиты до школьной столовой в МОУ СШ № 43, проконтролировав время, затраченное на доставку и подачу готовых блюд непосредственным потребителям.

Родители лично проверили температуру подаваемой детям пищи, а также ее вкусовые качества. Установили, соответствуют ли блюда школьного питания заявленным характеристикам по качеству и безопасности.

Марина Шарпанова, мама учащегося 3Б класса МОУ СШ №43: "Сегодня нас пригласили в школу попробовать детскую еду и посмотреть чем кормят наших детишек. Мы посмотрели процесс накрытия, посмотрели, как детки кушают. Еда была горячая. Некоторые ребятишки даже дули в ложку, чтобы остудить еду. Мы попробовали всё, что было включено в меню. Всё оказалось вкусным, сытным, горячим. Теперь я спокойна за своего ребёнка, что он будет кушать тёплую вкусную еду".

Директор школы №43 Олег Лелюк: "В условиях школы старой постройки, где пищеблок построен по старым требованиям СанПин и не подходит под современные условия, однозначно привоз готовой продукции это выход. Во-первых, всё вовремя. Во-вторых, вся продукция уже проверена на комбинате, всё приезжает именно в том состоянии, в котором нужно. Еда приезжает горячей и не успевает остыть. Здесь, в 43 школе я убедился, что качество готовых блюд, которые я дегустирую ежедневно, отвечает самым высоким требованиям. Главные эксперты по качеству еды - дети. Дети едят очень неплохо".

Выездные проверки на пищевые комбинаты, в столовые и буфеты образовательных учреждений Волгограда проводятся не только в плановом порядке, но и по запросу родителей. Для их организации волгоградцам необходимо обратиться в администрацию школы или в Ассоциацию "Профессионалы социального питания" по телефону: 89093773043.











