Экономика

Банк «Открытие» и Спецсвязь подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика 14.12.2021 17:55
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14.12.2021 17:55


Сегодня, 14 декабря 2021 года было заключено соглашение о сотрудничестве между банком «Открытие» и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главный центр специальной связи». Документ подписали исполняющий обязанности начальника ФГУП ГЦСС Иван Гайченя и заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Татьяна Нестеренко. В совместных планах – двустороннее сотрудничество по широкому спектру вопросов.
Соглашение предусматривает, что банк «Открытие» и Спецсвязь смогут реализовывать совместные проекты в части развития рынка перевозок ценных, опасных и негабаритных грузов. Также стороны смогут предоставлять бизнесу комплексные услуги по перевозке денежной наличности и расчетно-кассовому обслуживанию, в том числе в отдаленных регионах страны. Кроме того, «Открытие» получит возможность предлагать сотрудникам Спецсвязи современные банковские продукты: от простых вкладов до сложноструктурированных ипотечных сделок.
Как отметили участники встречи, Спецсвязь является для банка ключевым партнером в области перевозки денежной наличности и драгоценных металлов, предоставляя оперативный и качественный сервис на всей территории присутствия банка. По словам Татьяны Нестеренко, важным итогом встречи стало включение банка «Открытие» в список опорных кредитных организаций, с которыми сотрудничает Спецсвязь. В свою очередь Иван Гайченя констатировал значительный потенциал сотрудничества с банком для развития предприятия, а также актуальность розничных банковских продуктов для сотрудников Спецсвязи.
Соглашение заключено сроком на один год с возможностью автоматического продления при взаимном согласии сторон.

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