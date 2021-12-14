В Волгограде 23-летнего парня убил коронавирус





От коронавирусной инфекции в Волгограде скончался 23-летний пациент инфекционного стационара. Как сообщили в региональном оперативном штабе, молодой человек, который страдал хроническими заболеваниями эндокринной и нервной систем, не вакцинировался от COVID-19. Вирусом он заразился от члена семьи. За медицинской помощью обратился спустя несколько дней после начала заболевания. В связи с тяжестью состояния и по результатом проведенного обследования молодого человека госпитализировали в инфекционный стационар. Пациент получал все необходимое лечение, согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ. К сожалению, спасти молодого человека не удалось.

Напомним, что от коронавируса за сутки в регионе скончались 35 человек, среди них 11 мужчин и 24 женщины.



