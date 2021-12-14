Пассажирка легковушки погибла в ужасном ДТП в Волгограде











32-летняя женщина скончалась в результате ДТП, которое произошло сегодня в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 31-летний водитель Chevrolet NIVA двигался по автодороге «Волгоград - поселок Новая Надежда» в сторону Волгограда. На повороте у поселка Радужный мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в SUZUKI под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП пассажирка Chevrolet Niva скончалась на месте. Оба водителя и пассажир SUZUKI доставлены в больницу. На месте работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



